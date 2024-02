Podcast debate o papel da Abin e os riscos da politização da inteligência no Brasil

São Paulo

As trocas na cúpula da Agência Brasileira de Inteligência e as investigações sobre um suposto esquema de espionagem ilegal montado no órgão durante o governo Jair Bolsonaro (PL) trouxeram à tona novamente o debate sobre o papel da Abin.

A agência foi fundada em 1999, e na prática sucedeu o Serviço Nacional de Informação da ditadura militar. Desde a criação, já esteve subordinada a militares e a civis —como neste terceiro mandato de Lula, no qual o petista colocou o órgão sob o guarda-chuva da Casa Civil.

Nesta semana, ao comentar as suspeitas da Polícia Federal sobre uma "Abin paralela", o presidente disse que "nunca está seguro" em relação à agência e que nomeou o delegado Luiz Fernando Corrêa para a direção porque "não conhecia ninguém" lá. Lula também fez cobranças à PF, o que ressaltou a disputa que os órgãos travam sob esta gestão.

No episódio desta quinta-feira (1º), o Café da Manhã explica o papel da Abin. A cientista política Priscila Carlos Brandão, professora do departamento de história da UFMG, discute se há politização na agência e analisa como a suspeita da "Abin paralela" impacta o órgão e a relação dele com o governo.

