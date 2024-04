Podcast analisa desdobramentos de embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes

São Paulo

Uma discussão no X (ex-Twitter) pautou a política e a Justiça brasileiras nesta segunda-feira (8). No fim de semana, o empresário Elon Musk, dono da plataforma, fez ataques ao ministro Alexandre de Moraes (Supremo Tribunal Federal) e sugeriu que poderia descumprir ordens da corte.

O caso repercutiu tanto à direita —que levantou a bandeira da liberdade de expressão para defender Musk— quanto à esquerda. Ministros do governo Lula disseram que o empresário atacou a soberania do país e defenderam a retomada do debate da regulação das redes sociais. No Judiciário, o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, falou em uma "instrumentalização criminosa" das plataformas, em uma nota que não citou Musk.

No domingo, Moraes incluiu Musk como investigado no inquérito das milícias digitais. Nesta segunda, em uma transmissão no próprio X, Musk repetiu críticas a Moraes. Quando perguntado pelo empresário Nicolai Tangen sobre o que achava de situações assim, o dono do X respondeu que "às vezes é divertido, às vezes estressante".

O Café da Manhã desta terça-feira (9) analisa a ofensiva de Elon Musk e discute os desdobramentos do embate com Alexandre de Moraes. O podcast entrevista Carlos Affonso de Souza, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

