Podcast explica ataques iranianos e discute futuro do conflito com Israel

Depois do ataque que o Irã fez a Israel, o premiê Binyamin Netanyahu afirmou que conteve a ofensiva e prometeu vitória. O gabinete de guerra israelense, que se reuniu neste domingo (14) para discutir as próximas ações, terminou sem uma decisão. Mais cedo, um comunicado oficial tinha avisado que a resposta virá e que o preço ao Irã será cobrado "na forma e no momento certo". Teerã já alertou sobre uma "resposta muito maior" se houver qualquer reação.

A ofensiva com centenas de drones e mísseis –a grande maioria interceptada por Israel e aliados– e a possibilidade de escalada no conflito movimentaram líderes de todo o mundo. Rússia, China, Egito, Emirados Árabes Unidos e Omã pediram moderação.

O G7, grupo que reúne as sete economias mais industrializadas do Ocidente, condenou o ataque iraniano e defendeu um "cessar-fogo imediato" em Gaza. O Conselho de Segurança da ONU teve uma sessão de emergência. O secretário-geral, António Guterres, instou os países a terem "o máximo de comedimento".

O podcast Café da Manhã explica nesta segunda-feira (15) a ofensiva do Irã, analisa como ela impacta a situação de Israel e discute o que pode vir agora. O entrevistado do episódio é o jornalista Diogo Bercito, especializado em estudos árabes e ex-correspondente da Folha em Jerusalém.

