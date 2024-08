Podcast analisa crise diplomática entre Brasil e Nicarágua após expulsão de embaixadores

Brasília e São Paulo

O governo Lula (PT) decidiu nesta quinta-feira (8) expulsar a embaixadora da Nicarágua, Fulvia Patricia Castro Matus. A decisão foi tomada em retaliação ao regime de Daniel Ortega, que expulsou o embaixador Breno Souza da Costa —depois de o diplomata faltar, sob orientação do Itamaraty, a um ato de 45 anos da Revolução Sandinista.

A contenda diplomática vem na esteira do aumento do autoritarismo na ditadura centro-americana e de desgastes na relação entre os países. Eles foram disparados com uma tentativa frustrada de Lula de intermediar uma crise entre Manágua e o Vaticano —por causa da prisão do bispo católico Rolando José Alvarez; ele acabou expulso do país.

Lula e Ortega eram próximos, mas o brasileiro disse que o nicaraguense nem o atendeu na ocasião, e que eles "nunca mais" se falaram. O quadro se soma a outro desgaste que envolve o petista e um antigo aliado. Nesta quinta, Lula falou em "celeumas" ao tratar da crise política entre a ditadura de Nicolás Maduro e a oposição na Venezuela.

O Café da Manhã desta sexta-feira (9) trata da crise diplomática entre Brasil e Nicarágua. Ricardo Della Coletta, repórter da Folha em Brasília, explica como desgastes entre os antigos aliados Lula e Daniel Ortega levaram à expulsão dos embaixadores e discute os impactos disso para a liderança que o Brasil tenta exercer —inclusive na crise na Venezuela.

FOLHA NO WHATSAPP Acesse o canal Folha Podcasts e receba notícias da produção de áudio do jornal Para participar, clique aqui ou acesse a aba Canais no WhatsApp e digite Folha Podcasts no campo de pesquisa

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gustavo Simon e Thaísa Oliveira, com produção de Laura Lewer e Lucas Monteiro. A edição de som é de Thomé Granemann.