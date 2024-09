Silvio Almeida pede que Me Too se explique na Justiça sobre acusações de assédio sexual

Brasília

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, entrou na Justiça contra a ONG Me Too, após ter sido acusado de assédio sexual, inclusive contra a sua colega, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

A Me Too atua na defesa de mulheres que sofrem abusos sexuais. Após a notícia do caso contra Almeida, confirmou que havia recebido denúncia com esse teor.

Na noite desta quinta-feira (5), a defesa do ministro dos Direitos Humanos entrou no Tribunal de Justiça do Distrito Federal para pedir explicações à entidade sobre sua forma de atuar.

Nesta sexta (6), o presidente Lula (PT) indicou que irá demiti-lo do cargo.

O ministro Silvio Almeida - Pedro Ladeira - 23.nov.2024/Folhapress

No pedido à Justiça, os advogados do ministro pedem que a Me Too explique, por exemplo, como recebe denúncias, quais os protocolos de apuração dela, quais são as informações que ela tem sobre o caso de Almeida e quais evidências corroboram a acusação de abuso sexual.

Os relatos sobre o ministro do governo Lula foram feitos à Me Too Brasil, que não divulgou o nome das denunciantes e disse que elas "foram atendidas por meio dos canais de atendimento da organização e receberam acolhimento psicológico e jurídico".

Os casos teriam ocorrido no ano passado, e a ministra da Igualdade Racial teria sido uma das vítimas, segundo o portal Metrópoles, que revelou o caso. A Folha confirmou as informações.

Questionada pela reportagem, Anielle não comentou. Em nota publicada na noite desta quinta (5), Almeida negou as acusações e falou serem "ilações absurdas com o único intuito de me prejudicar, apagar nossas lutas e histórias, e bloquear o nosso futuro".



Mais tarde nesta quinta, o ministério emitiu uma nova nota, na qual diz que o movimento Me Too teria sido frustrado quando tentou interferir indevidamente na licitação para o mecanismo Disque 100.

Também afirma que teria sido a entidade a vazar as denúncias contra Silvio Almeida e acrescenta que "a organização responsável pela divulgação das supostas denúncias possui histórico relacional controverso perante as atribuições desta pasta."

A ONG se pronunciou reiterando que atua em combate à violência sexual e também repudiou o uso por Almeida do site oficial do ministério para acusá-la de ter tentando interferir em licitações do governo e de atuar com "denúncias anônimas, infundadas".

"É inadmissível que os canais oficiais de comunicação pública sejam utilizados para a defesa pessoal de qualquer autoridade, especialmente em situações que demandam apuração", diz.

"A nota publicada pelo ministério desvia o foco da grave denúncia veiculada pela mídia: que o Me Too Brasil recebeu relatos de vítimas de assédio sexual praticado por autoridade de alto escalão do governo federal", completa.

A Folha teve acesso a um ofício enviado pelo Me Too ao ministério na qual a entidade se posiciona como organização da sociedade civil interessada em contribuir para a construção da política. "Ante todo o exposto, requer-se, respeitosamente, que sejam consideradas as contribuições acima trazidas", diz o documento.

Segundo a nota do Ministério dos Direitos Humanos, a ONG teria reiteradas vezes tentado interferir indevidamente para alterar o processo licitatório do Disque 100, sem sucesso. Isso teria acontecido entre o final de 2023 e o início de 2024, quando a pasta realizou uma reformulação na estrutura desta política.

O ministério continua dizendo que, neste contexto, surgiu uma denúncia anônima contra o então coordenador-geral da ouvidoria nacional de direitos humanos, Vinícius de Lara Ribas.

Ele teria, de acordo com a pasta, acompanhado de perto o processo de mudança no Disque 100, apontando inconsistências no modelo antigo.

"Posteriormente, foram recebidos relatos informais de que a denúncia [contra Ribas] teria sido arquitetada pela coordenadora-geral do Disque 100, Kelly Garcez", afirma o ministério.

A pasta completa dizendo que este fato explicitaria "um modus operandi, com denúncias anônimas, infundadas e sem materialidade, sobre temáticas de assédio, que se repetem no cenário posto".