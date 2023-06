Daniela Carneiro cita machismo em pressão para deixar Turismo e diz ser Lula 'até o fim'

Brasília

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União Brasil), afirmou haver machismo nas pressões por sua saída da pasta e declarou que mantém seu apoio ao presidente Lula (PT) mesmo se vier a ser substituída no cargo.

"A especulação também é muito grande, infelizmente. Não pelo governo, mas por alguns aí, a questão do machismo estrutural. Sou da Baixada Fluminense, família muito humilde", disse Daniela nesta terça-feira (13), após participar de uma audiência na Câmara dos Deputados.

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, durante audiência pública em comissão da Câmara dos Deputados - Pedro Ladeira/Folhapress

Questionada se ela e seu marido, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho (Republicanos), manteriam apoio ao governo mesmo em caso de demissão, Daniela declarou que ambos são "Lula até o fim".

"Com certeza [manteria apoio]. Eu acredito no presidente Lula, tanto que a gente apoiou o presidente Lula. Quero muito que o Brasil dê certo, tem as condições possíveis para que isso aconteça. Não tenho problema algum, estou à disposição do presidente para servir o Brasil junto com ele. Unidos para reconstruir a política pública do turismo", afirmou.

Mais cedo, Daniela se reuniu com Lula, que lhe disse haver um pedido explícito pelo cargo que ocupa. Por isso, segundo relatos de integrantes do Palácio do Planalto, o presidente explicou que a situação da ministra é muito difícil.

A União Brasil pressiona o Palácio do Planalto a substituir Daniela pelo deputado Celso Sabino (PA) após Lula negociar mudanças na articulação política em troca de ampliar a base política na Câmara.

A ministra, no entanto, permanece no cargo, pelo menos momentaneamente. Integrantes do Planalto ressaltam ainda que, por ela ter pedido ao TSE desfiliação da União Brasil, o partido ampliou a requisição pela troca na pasta do Turismo.