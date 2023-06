Liderança de Bolsonaro perdura, diz Tarcísio após decisão do TSE

São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta sexta-feira (30) que a liderança de Jair Bolsonaro (PL) é "inquestionável e perdura" após a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que considerou o ex-presidente inelegível.

Ex-ministro do governo Bolsonaro, Tarcísio se manifestou em redes sociais após o encerramento do julgamento da corte eleitoral, que, por 5 a 2, decidiu pela inelegibilidade do ex-presidente por oito anos.

"A liderança do presidente @jairbolsonaro como representante da direita brasileira é inquestionável e perdura. Dezenas de milhões de brasileiros contam com a sua voz. Seguimos juntos, presidente", escreveu Tarcísio.

O ex-presidente somente estará apto a se candidatar novamente em 2030, aos 75 anos, ficando afastado portanto de três eleições até lá (sendo uma delas a nacional de 2026).

A ação julgada no TSE teve como foco a reunião em julho do ano passado com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República.

Na ocasião, a menos de três meses da eleição, Bolsonaro fez afirmações falsas e distorcidas sobre o processo eleitoral, alegando estar se baseando em dados oficiais, além de buscar desacreditar ministros do TSE.