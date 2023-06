Presos e investigados pela PF são de círculo de Arthur Lira; veja quem é quem

São Paulo e Brasília

A Polícia Federal cumpriu na semana passada mandados de prisão e de busca e apreensão contra aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em uma investigação sobre desvios em contratos para a compra de kits de robótica com dinheiro do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

O caso teve origem em reportagem da Folha publicada em abril do ano passado sobre as aquisições em municípios de Alagoas, todas assinadas com uma mesma empresa pertencente a aliados do presidente da Câmara.

Arthur Lira e seu assessor Luciano Cavalcante (de branco) em evento em Alagoas em outubro de 2022 - oficialarthurlira no Instagram

Lira tem repetido que não se sente atingido pela operação da Polícia Federal que mira seus aliados. Em entrevista à GloboNews logo após a ação da PF, ele disse que não tem "absolutamente nada a ver com o que está acontecendo" e que cada um é "responsável pelo seu CPF nesta terra e neste país".

Entenda o caso e as conexões de presos e investigados com o círculo de Lira: