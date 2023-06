'Terraplanista', 'autocontenção' e 'mentiras grosseiras': veja frases do julgamento de Bolsonaro

No juízo de mérito sobre a procedência ou improcedência da pretensão versada na petição inicial, a aplicação do aludido princípio impõe aos magistrados o exercício da salutar autocontenção, mensurando com prudência a necessidade de intervenção do Poder Judiciário Eleitoral no processo eleitoral, dada a relevância estruturante do princípio constitucional da soberania do sufrágio, pedra de toque da própria democracia