Lula preserva PT ao concluir reforma ministerial com demissão de mais uma mulher

Brasília

O presidente Lula (PT) oficializou a primeira grande reforma ministerial de seu governo após cerca de dois meses de arrastadas negociações. O saldo das trocas preservou o PT, partido do presidente, e teve mais uma ministra —Ana Moser, do Esporte— demitida e substituída por um homem.

O Palácio do Planalto buscou compor com partidos do centrão que na gestão passada estiveram aliados com Jair Bolsonaro (PL). Dessa forma, Lula abriu espaço na Esplanada para o PP e o Republicanos, em troca de apoio no Congresso Nacional. Juntos, os partidos têm 49 e 41 deputados, respectivamente.

Com a saída de Ana Moser, Lula perde o recorde de mulheres no primeiro escalão, tão alardeado durante a transição de governo. No começo, eram 11 em 37 pastas. Agora, são 10 em 38. O maior patamar até então era o de Dilma Rousseff (PT), que teve 10 em 37 ministérios.

O ministro Alexandre Padilha, da articulação política, entre os novos ministros André Fufuca (à esq.) e Silvio Costa Filho (à dir.), nesta quarta (6). - Ricardo Stucket/Divulgação

Antes da queda da titular do Esporte, Lula já havia, em julho, trocado Daniela Carneiro (União Brasil-RJ) por Celso Sabino (União Brasil-PA) no Ministério do Turismo.

A demissão da ex-atleta também ocorre no momento em que o presidente é pressionado para ampliar a participação feminina nas suas indicações. Há uma mobilização para que ele indique uma mulher negra ao Supremo Tribunal Federal para a vaga de Rosa Weber.

Mas a tendência atual, segundo auxiliares palacianos, é que ele nomeie um aliado próximo e com quem tenha uma relação de confiança. Os mais cotados são todos homens: os ministros Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) e Flávio Dino (Justiça), além do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas.

Na primeira vaga que pôde indicar para o Supremo, ele escolheu seu advogado Cristiano Zanin, frustrando expectativas de ativistas.

A redução da participação feminina na Esplanada poderia ter sido inclusive maior. A pasta da ministra Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação) chegou a estar ameaçada de entrar nas negociações. Mas essa hipótese foi afastada.

Lula já havia avisado a cúpula do PT no dia 2 de agosto que a acomodação dos neoaliados do centrão envolveria sacrifícios em pastas comandadas por petistas e pelo PSB, além das chefiadas por ministros sem padrinhos políticos.

A promessa foi cumprida só em parte. A reforma atingiu o PSB, mas, ao menos no primeiro escalão, o PT foi protegido.

Márcio França (PSB), titular de Portos e Aeroportos, foi deslocado para o novo Ministério de Micro e Pequena Empresa. Ele resistia à ideia por achar a nova pasta muito pequena. Defendeu turbinar o ministério, o que o Planalto acabou acatando.

O PSB também se queixou durante as tratativas pelo governo estar abrindo espaço para partidos que, até há pouco, estavam com Bolsonaro. De fato, alas do Republicanos e do PP continuam muito próximas ao bolsonarismo e foram contrárias ao embarque no governo.

As bancadas do Nordeste desses dois partidos, contudo, apoiaram majoritariamente Lula e trabalharam para sacramentar a aliança neste ano.

André Fufuca (PP-MA) assumirá o Ministério do Esporte e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), o de Portos e Aeroportos.

Além disso, a expectativa é que o PP também receba o comando da Caixa Econômica Federal. Essa troca deve ser oficializada num segundo momento. A atual presidente da Caixa, Rita Serrano, foi indicada por quadros do PT.

O maior risco corrido pelo PT no primeiro escalão foi em relação ao ministério do Desenvolvimento Social, chefiado por Wellington Dias. O PP fez uma ofensiva para assumir a pasta e, em determinado momento, as conversas chegaram a envolver um possível fatiamento do ministério. Por esse cenário, o centrão poderia indicar o ministro, mas o Bolsa Família seria retirado da estrutura para permanecer sob a tutela de um petista.

O PT reagiu e o Planalto recuou. A avaliação foi a de que a pasta era muito central para o governo. Enquanto Dias sofria um processo de fritura, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, chegou a dizer que o Desenvolvimento Social era o "coração do governo".

Além de Dias, há outros 11 petistas na Esplanada, que agora tem 38 ministérios.

Já Ana Moser não tem ligações políticas. Ela é ex-jogadora de vôlei e medalhista olímpica. Além disso, tem um histórico de dedicação a projetos de gestão e a políticas públicas na área. Sua nomeação contou com apoio de ONGs, atletas e também de confederações esportivas.

Ela fez parte de um grupo de atletas que durante a campanha atuou pela eleição do petista. Na transição, participou do grupo de trabalho do tema.