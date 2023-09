Alckmin não sugeriu acabar com Bolsa Família

São Paulo

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) não anunciou o fim do Bolsa Família, ao contrário do que afirmam postagens. As publicações que viralizaram recentemente usam uma entrevista coletiva de Alckmin concedida em 16 de novembro de 2022 fora de contexto, levando ao entendimento de que o governo quer acabar com o programa, o que não é verdade.

Na ocasião, como verificado pelo Comprova, o então vice-presidente eleito havia acabado de entregar uma minuta da Proposta de Emenda à Constituição, que ficou conhecida como PEC da Transição, a lideranças da Câmara dos Deputados e do Senado.

Logo após o encontro, em uma entrevista coletiva, Alckmin comentou os principais pontos do texto, entre eles, a proposta da retirada do Bolsa Família do teto de gastos. O programa social é uma marca do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Sua manutenção e a ampliação dos valores eram promessas de campanha, mas não havia, no Orçamento de 2023, espaço para a despesa.

O vice-presidente Geraldo Alckmin em evento em Brasília - Pedro Ladeira - 14.jun.2023/Folhapress

Nesse contexto, Alckmin disse que a PEC tinha um princípio, "que é a exclusão do Bolsa Família", se referindo à saída dessa despesa do teto de gastos, justamente para permitir a continuidade do programa.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

A reportagem entrou em contato com os responsáveis pelas publicações, mas não teve resposta até o fechamento desta verificação.

