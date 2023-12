São Paulo

A exótica sabatina 2 em 1 proposta por Davi Alcolumbre para dar um caráter expresso ao processo de avaliação de candidatos a cargos vitais da República teve um efeito que provavelmente não estava nos planos do senador pela União Brasil do Amapá.

Explicitou, acima de tudo, o animal político que é Flávio Dino. O maranhense, ministro confirmado ao Supremo pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa, driblou provocações, agradou senadores gregos com palavras de respeito ao Legislativo e togados troianos com a negativa da narrativa da ditadura judicial, e mostrou segurança mesmo ao enrolar a plateia.

Dino fala na sabatina observado por Alcolumbre, enquanto Gonet mexe em seu celular - Adriano Machado/Reuters

Isso estaria mais ou menos no plano, e aí a colocação dele ao lado de Paulo Gonet, o candidato ungido pelo consórcio Gilmar Mendes-Alexandre de Moraes para a Procuradoria-Geral da República, poderia diluir o enfadonho processo.

Aqui cabe um parêntese à admissão de Alcolumbre de que considera sabatinas uma perda de tempo, em palavras mais gentis. Foi talvez seu único acerto no dia, ainda que isso diga mais sobre a má qualidade da representação do que ao instrumento, é claro.

Isso dito, Gonet na bancada serviu para o inverso: a sabatina virou o show de um homem só. O subprocurador aprovado na CCJ para a PGR é conhecido com um conservador de poucas palavras, que na dúvida penderia para posições favoráveis a Jair Bolsonaro (PL) no fla-flu em que a vida pública brasileira está imersa.

Quando teve holofote, foi quase desastroso, ao dizer que não tinha ideia do que se tratava o inquérito das fake news, peça central da vida pública hoje. Para seus adversários, a prova de uma ditadura togada comandada por Moraes. Para seus defensores, o instrumento que evitou o descenso do país à categoria de uma autocracia bananeira.

Bastaria a Gonet, tivesse mais traquejo, remeter suas opiniões aos autos. A prática, que deveria ser norma, tornou-se uma raridade nas altas esferas do sistema judicial, em que magistrados dão opinião sobre tudo e todos, inclusive seus eventuais objeto de julgamento.

Há quem veja nisso ativismo indevido, refletida na queda na aprovação dos magistrados. Outros, a ocupação gravitacional do espaço deixado por um Legislativo anódino e pelos períodos de turbulência institucional no Executivo nos últimos dez anos. O embate atual entre Senado e Supremo, que na figura do decano Gilmar chamou de "pigmeus morais" os autores da proposta de limitação de decisões monocráticas, não surgiu do nada.

Seja como for, Gonet deu a deixa para Dino dar a resposta certa, afirmando a certa altura que só se pronunciaria nos autos. Por evidente para quem conhece seu temperamento, uma risada teve de ser contida: será uma surpresa se Dino conseguir conter sua famosa verve fora do apertado plenário do Supremo.

O mesmo pode ser dito de seu posicionamento acerca dos malfeitos democráticos de Bolsonaro, alvos de críticas desde que era governador do Maranhão e aliou-se ao grupo de mandatários que buscava uma condução mais científica no manejo da crise sanitária da Covid-19.

Ele quis evitar se declarar impedido previamente, sem convencer muito, embora tenha levado sem dificuldade o diálogo com o filho do ex-presidente presente, o senador Flávio (PL-RJ) —para não falar nas amabilidades trocadas com o ex-juiz ícone da Lava Jato, Sergio Moro (União Brasil-PR).

A votação na CCJ acabou evitando sustos maiores para Dino. Já Gonet cumpriu sua tabela, aprovado por antecipação como estava, restando saber agora adotará a linha moderada que ele mesmo se atribuiu ou se guarda alguma surpresa à la Rodrigo Janot.

Caberá ao novo ministro do Supremo cumprir o papel que lhe foi dado por Lula (PT) de levar sua densidade política à corte. Como o passado mostrou para o próprio presidente, isso não é garantia de blindagem, mas ajuda um bocado.