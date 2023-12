Irmão de Cláudio Castro é alvo em operação da PF no Rio

Rio de Janeiro

Irmão de criação do governador do Rio, Cláudio Castro (PL), o presidente do Conselho de Administração da AgeRio (agência de fomento do estado), Vinícius Sarciá Rocha, foi alvo de um mandado de busca e apreensão pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (20).

O mandado faz parte do inquérito da PF que investiga um suposto esquema de corrupção nos projetos de assistência social Novo Olhar, Rio Cidadão, Agente Social e Qualimóvel, entre os anos 2017 e 2020. Há suspeita de que os envolvidos teriam cometido peculato, corrupção e lavagem de dinheiro, além de integrarem organização criminosa.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro - Rafael Wallace/Divulgaçãdo

O governador é alvo de inquérito cuja abertura foi autorizada pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) em abril deste ano. Os crimes teriam sido praticados na época que Castro era vereador e, depois, vice-governador.

Além de Sarciá Rocha, também foram alvos de busca e apreensão nesta manhã a subsecretária de Integração Sociogovernamental e de Projetos Especiais da Secretaria Estadual de Governo, Astrid de Souza Brasil Nunes, e o gestor de Governança Socioambiental da Cedae, Allan Borges Nogueira.

Policiais federais também cumprem 7 medidas de afastamento de sigilo bancário e fiscal e 6 medidas de afastamento de sigilo telemático.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Sarciá Rocha. Castro ainda não se manifestou.