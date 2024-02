Documentário da Folha aborda os 40 anos da história do MST

Brasília

A Folha publica nesta quarta (28) o documentário "MST, 40", que aborda por meio de entrevistas exclusivas a trajetória de 40 anos do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) –o aniversário foi lembrado com sessão solene na Câmara dos Deputados nesta manhã.

Criado em janeiro de 1984 em um encontro em Cascavel (PR), o movimento viu sua fama crescer nacional e internacionalmente após o massacre de Eldorado de Carajás (PA), em 1996, e é protagonista na história da reforma agrária no Brasil, que já distribuiu cerca de 90 milhões de hectares de terra, o equivalente à área de Mato Grosso.

A prática de invasões, não só terras, mas também prédios públicos, representou desde sempre o foco de ação do movimento —o que é visto por grupos de esquerda como instrumentos de pressão legítimos e, por grupos de direita, como violações criminosas da propriedade privada.

Bandeira do MST na moradia de uma das pioneiras de assentamento na cidade de Eldorado do Carajás (PA) - Gabriela Biló/Folhapress

O documentário da TV Folha traz entrevistas, entre outros, com dirigentes históricos do MST, como João Pedro Stedile, 70, fundador e cabeça pensante do MST, e José Rainha, 63, comandante carismático das invasões, mas que terminou proscrito.

Ouve também a ex-ministra da Agricultura de Jair Bolsonaro (PL), a senadora Tereza Cristina (PP-MS), hoje uma das principais vozes do agronegócio no Congresso Nacional.

A Folha também visitou Eldorado do Carajás (PA), além de assentamentos que produzem arroz orgânico no Rio Grande do Sul.