Plano golpista tinha data marcada para prisão de Moraes, diz PF; veja cronologia

Brasília

O plano para reverter a derrota de Jair Bolsonaro (PL) na eleição, efetuar um golpe militar e prender autoridades foi discutido em mensagens e reuniões durante os meses de novembro e dezembro de 2022, segundo a Polícia Federal.

As datas desses eventos relatados pelos investigadores desenham um roteiro do que seria o golpe. De acordo com os planos dos golpistas, a prisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), ocorreria no dia 18 de dezembro daquele ano.

O ministro Alexandre de Moraes, em Brasília - Sergio Lima - 1.fev.24/ AFP

Veja os principais fatos anotados pela PF:

ENTRAR EM CAMPO (05/07/2022)

Bolsonaro convoca reunião de ministros, ataca eleição e diz que iria ‘entrar em campo’ com exército;

ELEIÇÃO (30/10/2022)

Bolsonaro é derrotado por Lula no segundo turno da eleição presidencial;

ALVOS DEFINIDOS (11/11/2022)

Major Rafael Martins pede orientações a Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, sobre realização de protestos; Cid afirma que alvos seriam o Congresso e o STF;

FORÇAS ESPECIAIS (12/11/2022)

Militares das Forças Especiais fazem reunião em Brasília para tratar de plano golpista; Mauro Cid participa do encontro;

MINUTA DO GOLPE (19/11/2022)

Filipe Martins, assessor de Bolsonaro, e Amauri Feres, advogado, participam de reunião no Palácio da Alvorada para discutir a minuta do decreto que reverteria o resultado da eleição e prenderia autoridades;

AÇÃO DE VALDEMAR (22/11/2022)

PL, partido presidido por Valdemar Costa Neto, apresenta pedido para contestar resultado do segundo turno;

NOVA REUNIÃO (28/11/2022)

Nova reunião de militares das Forças Especiais, também em Brasília, para discutir tentativa de golpe; participaram assistentes de generais que ocupavam postos de alto escalão;

PALÁCIO DA ALVORADA (07/12/2022)

Reunião no Palácio da Alvorada entre Bolsonaro, comandantes militares, Filipe Martins e Amauri Feres para discutir a minuta do golpe;

ADESÃO AO PLANO (09/12/2022)

General Estevam Theophilo, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres, se encontra com Jair Bolsonaro; segundo depoimento de Mauro Cid, ele teria aderido ao plano de golpe;

REAÇÃO DE BRAGA NETTO (14/12/2022)

Contrariado com resistência ao golpe, Braga Netto se refere ao comandante do Exército como "cagão";

ROTA DE MORAES (15/12/2022)

Marcelo Câmara, assessor de Bolsonaro, discute com Mauro Cid itinerário de viagens de Alexandre de Moraes, alvo de prisão no decreto planejado pelos golpistas;