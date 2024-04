Candidato da situação é o mais votado em eleição para chefia do MP-SP

São Paulo

Os membros do Ministério Público estadual de São Paulo votaram neste sábado (13) e escolheram os procuradores José Carlos Cosenzo, Antonio Carlos da Ponte e Paulo Sérgio de Oliveira e Costa para integrar a lista tríplice que será usada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para a definição do novo procurador-geral de Justiça, o chefe do Ministério Público paulista.

Na eleição, por meio eletrônico, Consenzo recebeu 1.004 votos, Ponte obteve 987 e Costa 731. Os candidatos Tereza Exner e José Carlos Bonilha tiveram 508 e 467 votos, respectivamente.

Recebida a lista tríplice, o governador terá até 15 dias para escolher quem assumirá o posto. Ele pode nomear qualquer um dos três integrantes da lista, não necessariamente os primeiros colocados. Porém, se não fizer a escolha no prazo, o mais votado é automaticamente alçado ao cargo.

O mandato será de dois anos, até 2026.

Sede do Ministério Público estadual paulista, no centro de São Paulo - Rubens Cavallari - 7.dez.23/Folhapress

Votaram ao todo 1.983 promotores (integrantes que atuam em primeira instância) e procuradores (membros que trabalham em causas nos tribunais nas fases de apelação), sendo que cada votante poderia escolher três nomes.

O procurador-geral de Justiça atua nos casos de réus e investigados com direito a foro especial. Também é responsável por chefiar administrativamente o Ministério Público e deve trabalhar em defesa dos direitos coletivos, fiscalizando a constitucionalidade de leis e atos normativos.

Cosenzo e Costa tiveram apoio do grupo ligado ao último procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo, que deixou o posto neste ano e hoje é secretário no Ministério da Justiça, chefiado por Ricardo Lewandowski. Ponte fez campanha pela oposição à última gestão do MP-SP.

A eleição deste sábado expôs rachas em relação à administração anterior, questionada por candidatos da oposição ao se aproximar do que seriam agendas político-partidárias.

Indagado sobre o saldo da última gestão, Cosenzo disse à reportagem que cada procurador-geral "deixou sua marca indelével na construção da maior e mais importante unidade do Ministério Público do país".

Para Antonio Carlos da Ponte, a instituição se afastou de suas atribuições tradicionais e focou em pautas que não eram centrais, como tentativa de acabar com citações religiosas em sessões das Câmaras Municipais.

Ele também criticou a permanência de Sarrubbo no cargo de procurador por dias, mesmo após ter aceitado cargo junto ao governo federal, em janeiro.

Da Ponte foi o primeiro colocado na eleição interna de 2020 para o cargo, mas acabou preterido pelo então governador João Doria (à época no PSDB), que escolheu o segundo colocado, Sarrubbo.

José Carlos Cosenzo, que concorre à chefia do MP-SP (Ministério Público de São Paulo) - Reprodução

Sobre a gestão de Sarrubbo, Costa apontou bom desempenho da instituição durante a pandemia de Covid-19 e afirmou que sua candidatura busca aprimorar conquistas anteriores.

O procurador Bonilha, último colocado na votação, atraia a simpatia de bolsonaristas aliados ao governador Tarcísio pelo histórico que inclui críticas a Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e alvo frequente de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O procurador responde a um PAD (Processo Administrativo Disciplinar), de 2022, por criticar resolução de Moraes no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) proibindo o uso de celular na cabine de votação.

Bonilha afirma ter dado a declaração à época por entender que hipóteses de proibição de voto "são excepcionalíssimas".

Ponte e Bonilha votaram, em 2022, contra proposta do Conselho Superior do MP-SP de homenagear o ministro Moraes em razão de discurso de posse do ministro no TSE. No final, a homenagem foi aprovada.