MST invade sede do Incra em Alagoas contra nomeação de indicado de Lira

Rio de Janeiro e São Paulo

O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) invadiu nesta segunda-feira (29) a sede do Incra em Alagoas como forma de protesto contra a nomeação do indicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para a superintendência do órgão no estado.

O movimento afirmou em nota que o escolhido, Junior Rodrigues do Nascimento, "representa a continuidade da gestão com traços do bolsonarismo".

Nascimento foi nomeado no lugar de Wilson César de Lira Santos, primo do presidente da Câmara, exonerado no último dia 16. A saída foi fonte de um mal-estar com o governo. A solução foi Lira indicar um novo nome, o que, para o governo, tornou o caso "superado".

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira - Pedro Ladeira - 19.mar.2024/Folhapress

O MST afirma que havia um acordo entre entidade e o Ministério de Desenvolvimento Agrário de que o substituto do primo de Lira seria o servidor de carreira do instituto José Ubiratan. A entidade afirma que os movimentos pelo direito à terra foram "surpreendidos com a nova indicação de Lira para a condução do órgão mais uma vez".

"Segundo os movimentos, a nomeação de Junior acende mais uma luz amarela na condução da política agrária em Alagoas que tem sua cadeira rifada aos interesses individuais em virtude das necessidades coletivas das comunidades e organizações camponesas no estado", afirma a nota do MST.

Integrantes do MST e outras entidades na sede do Incra em Maceió (AL) - Delanisson Araújo/Divulgação/MST

Na semana passada, o governo Lula (PT) nomeou Nascimento para a superintendência regional do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).



Até assumir o cargo, Nascimento comandava a Naturagro, uma ONG que prestava assistência técnica para o Incra no estado.

A Naturagro já firmou acordo de cooperação técnica com o Incra de Alagoas neste ano. O termo foi acertado entre Nascimento e o primo de Lira.

O MST pedia a troca do primo de Lira desde o início do governo Lula. Em abril do ano passado, uniu-se a outros seis movimentos sociais campesinos para invadir a sede do Incra em Maceió e pedir a mudança, que gerou irritação de Lira em meio a disputas entre os Poderes.