Tarcísio brinca com Moraes durante cerimônia em SP; veja vídeo

São Paulo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) fez uma brincadeira com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, considerado inimigo pelo bolsonarismo, durante a cerimônia de comemoração dos cem anos do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).

O evento, na manhã desta segunda-feira (6), reuniu uma série de autoridades, como ex-governadores de São Paulo e ministros do Supremo.

Tarcísio de Freitas e Alexandre de Moraes durante evento em Brasília, em dezembro de 2022 - Pedro Ladeira - 6.dez.22/Folhapress

Moraes discursou antes de Tarcísio e afirmou: "Parabéns ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e que sejam os primeiros cem anos que nós iremos comemorar aqui".

Em seguida, Tarcísio, em sua fala, também parabenizou o TCE e concluiu, sorrindo e brincando com Moraes.

"E que venham os próximos cem anos. Eu não vou estar aqui não. O ministro Alexandre disse que ia estar aqui nos próximos cem anos, mas enfim. Parabéns para vocês, muitas felicidades", disse.

Folha no WhatsApp Acesse o canal Política da Folha e receba notícias sobre o tema Para participar, clique aqui ou acesse a aba Canais no WhatsApp e digite Folha Política no campo de pesquisa

Apesar da animosidade entre Jair Bolsonaro (PL) e Moraes, a relação entre o ministro e Tarcísio, que é considerado o herdeiro do bolsonarismo para 2026, é boa.

Tarcísio, por exemplo, disse ter ouvido Moraes e outros ministros do STF ao escolher, no mês passado, o novo procurador-geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa.

Ainda em dezembro de 2022, antes de tomar posse, Tarcísio incomodou os bolsonaristas ao ser fotografado aos risos com Moraes na posse de ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça) em Brasília.

Como mostrou a Folha, Tarcísio, por outro lado, tem dado mostras de que está se sentido mais confortável para abraçar a ideologia bolsonarista.