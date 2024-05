Tarcísio é alvo de protesto na USP em evento de posse de procurador

São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é alvo de protesto na Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo), no centro da capital, no final da tarde desta sexta-feira (24).

Tarcísio chegou ao local por uma entrada privativa e não teve contato com os manifestantes. O protesto ocorre na cerimônia solene de posse do procurador Paulo Sérgio de Oliveira e Costa para o cargo de procurador-geral de Justiça —chefe do Ministério Público estadual de São Paulo.

Composto por cerca de 50 pessoas, o grupo de manifestantes reúne jovens que se apresentam como integrantes da UNE (União Nacional dos Estudantes), do DCE (Diretório Central dos Estudantes da USP), do Centro Acadêmico XI de Agosto e do partido PSOL. Eles criticam as privatizações e ações policiais do governo.

O governador Tarcísio de Freitas é alvo de protesto na Faculdade de Direito da USP na cerimônia de posse de procurador - Flávio Ferreira/Folhapress

Policiais usaram a força para retirar estudantes que obstruíam a entrada do Salão Nobre da faculdade, local reservado para a cerimômia. Ao longo da posse, o grupo permanece na porta de entrada para o auditório gritando palavras de ordem e observado pelos policiais.

Costa ficou em terceiro lugar na eleição interna do Ministério Público mas foi escolhido pelo governador para o cargo, já que o chefe do Executivo estadual tem a prerrogativa de escolher qualquer um dos três primeiros colocados no pleito da instituição.

Além de Tarcísio participam da posse o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.