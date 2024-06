Pré-candidatos à Prefeitura de Salvador participam de sabatinas Folha/UOL

Salvador

A Folha e o UOL promovem nesta semana sabatinas com dois dos principais pré-candidatos à Prefeitura de Salvador.

Três postulantes foram convidados. Nesta quinta (20), às 14h, o sabatinado será Kleber Rosa (PSOL). No dia seguinte (21), no mesmo horário, será a vez do prefeito Bruno Reis (União Brasil). O vice-governador Geraldo Júnior (MDB) também foi convidado, mas não confirmou participação.

Pré-candidatos Kleber Rosa (PSOL) e Bruno Reis (União Brasil) participam das sabatinas UOL/Folha

As entrevistas serão conduzidas por Diego Sarza, com participação dos repórteres André Santana, do UOL, e João Pedro Pitombo, correspondente da Folha em Salvador.

O ciclo de sabatinas promovido por Folha e UOL foi iniciado na última semana com entrevistas com pré-candidatos em Belo Horizonte e será feito também em outras 17 cidades.

Além disso, Folha e UOL irão promover também debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.

Em Salvador, Bruno Reis (União Brasil) tenta a reeleição e busca manter uma hegemonia de 12 anos de seu grupo político, liderado pelo ex-prefeito ACM Neto, que governou a cidade entre 2013 e 2020.

Geraldo Júnior (MDB) entra na disputa com o apoio do PT e ancorado em uma aliança formada por dez partidos da base do governador Jerônimo Rodrigues. Kleber Rosa (PSOL) tenta romper a polarização entre os dois principais grupos e busca atrair o eleitorado de esquerda.

Também são pré-candidatos à prefeitura Eslane Paixão (UP), Gionani Damico (PCB) e Victor Marinho (PSTU).

Reis terá o apoio de 13 partidos e recebeu adesões de legendas que abdicaram de suas pré-candidaturas para manter a unidade no campo da direita, movimento que incluiu o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Mesmo com o apoio do PL, Reis tem rejeitado a pecha de candidato do bolsonarismo e quer evitar a influência da polarização nacional. A União Brasil faz parte da base do governo Lula, com três ministros, mas tem adotado postura independente nas votações no Congresso Nacional.

Para contrabalancear a aliança, o prefeito manteve em sua chapa a vice Ana Paula Matos (PDT). Com a escolha, terá ao seu lado um nome de sua estrita confiança e garante protagonismo ao aliado de centro-esquerda.

Geraldo foi o escolhido do grupo político do governador para disputar a prefeitura da capital, unificando os dez partidos da base. Antes de se tornar vice-governador em 2022, foi vereador em Salvador por quatro mandatos e presidente da Câmara Municipal de Salvador. Foi aliado de Reis e ACM Neto, de quem chegou a ser secretário municipal.

Sua adesão ao grupo governista foi articulada pelo senador Jaques Wagner com os irmãos Geddel e Lúcio Vieira Lima, que controlam o MDB da Bahia.

O PT trabalhou para ter candidato próprio em Salvador, e o ministro Rui Costa (Casa Civil) tentou emplacar um aliado pelo PSB. Mas prevaleceu a tese defendida por Wagner, que apoiou o vice-governador e mobilizou a base petista.

Fabya Reis (PT) foi apresentada como candidata a vice-prefeita. Com trajetória ligada ao MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), ela era secretária estadual de Desenvolvimento Social.

A escolha teve como objetivo alicerçar a parceria política e engajar a militância petista na campanha, diante de um histórico de atuação de Geraldo no campo da centro-direita.

A definição das candidaturas deve acontecer até o dia 5 de agosto, data limite definida pela Justiça Eleitoral para as convenções partidárias.