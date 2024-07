Veja como cada deputado votou em 1º turno na PEC da Anistia, que reduz verba a negros

São Paulo

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (11) a PEC da Anistia, que perdoa partidos que descumpriram o fundo eleitoral e reduz a verba destinada a candidaturas negras, além de instituir uma espécie de Refis, programa de refinanciamento de dívidas, às siglas.

Foram 344 votos a favor e 89 contra, além de 4 abstenções. As únicas legendas que posicionaram-se contra o texto no momento da votação foram o PSOL e a Rede, que possuem federação, e o Novo. Ambos eram os únicos opositores do projeto.

Para uma proposta de emenda à Constituição ser aprovada, são necessários três quintos dos congressistas, ou seja, ao menos 308 votos, e em duas rodadas de votação.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), em sessão da Casa de análise da PEC da Anistia, em Brasília - Gabriela Biló/Folhapress

O novo texto da medida engloba também anistia e imunidade tributária a partidos, suas fundações e institutos. Ele conta com o apoio de praticamente todas as legendas, do PT de Lula ao PL de Jair Bolsonaro.

A PEC da Anistia propõe rebaixar a cota racial formalmente para 20%, concentrando 80% do dinheiro público de campanha nas mãos de brancos, e flexibilizar o cumprimento dos valores mínimos para mulheres e pessoas negras.

Veja como cada deputado federal votou na PEC da Anistia: