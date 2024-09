Candidatos à Prefeitura de Sorocaba participam de sabatina Folha/UOL

São Paulo

A Folha e o UOL promoverão sabatinas com três candidatos à Prefeitura de Sorocaba, no interior de São Paulo.

Elas serão gravadas e exibidas posteriormente e terão duração de 30 minutos.

Na terça-feira (17), às 18h30, será transmitida a sabatina de Danilo Balas (PL). Na quinta-feira (19), também às 18h30, é a vez de Rodrigo Manga (Republicanos). Por fim, Paulinho do Transporte (PT), fala na sexta-feira (20), no mesmo horário.

Rodrigo Manga (Republicanos), Paulinho do Transporte (PT) e Danilo Balas (PL) - Rodrigo Manga no facebook; Paulo Estausia no facebook; Danilo Balas no facebook

As sabatinas serão conduzidas por Paola Ferreira Rosa, produtora do podcast Café da Manhã, com participação dos repórteres Ana Paula Bimbati, do UOL, e Marcelo Toledo, da Folha.

O ciclo de entrevistas foi iniciado em 10 de junho com pré-candidatos em Belo Horizonte e está sendo feito também em outras 17 cidades.

Além disso, Folha e UOL promoverão debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.

Sorocaba viveu nos anos recentes uma crise política marcada pela disputa entre o ex-prefeito José Crespo (à época no DEM) e a então vice-prefeita Jaqueline Coutinho (à época no PTB). Ambos foram eleitos em 2016.

A relação entre os dois azedou após Coutinho receber uma denúncia que acusava Tatiane Polis, assessora do prefeito, de falsificar documentos escolares para assumir o cargo. Polis teria estudado apenas até a sexta série do ensino fundamental. A vice também acusou Crespo de humilhá-la e exigir que ela desocupasse seu gabinete.

Uma Comissão Processante da Câmara de Vereadores recomendou o afastamento do prefeito por quebra de decoro e prevaricação. Em 2017, os vereadores decidiram pela cassação do mandato. No entanto, 43 dias depois, o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a sessão da Câmara em que a votação ocorreu.

Dois anos depois, revelações feitas pela TV TEM mostraram que a assessora tinha poder de decisão no governo e que o próprio Crespo pedia autorização a ela para tomar ações. Além disso, Polis receberia R$ 11 mil para "trabalhar como voluntária" para a prefeitura.

A Câmara cassou Crespo novamente, dessa vez em definitivo, por crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Coutinho assumiu a prefeitura e buscou a reeleição em 2020, dessa vez pelo PSL, mas perdeu no segundo turno para o atual prefeito, Rodrigo Manga.

Manga é do Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas. Apesar disso, ele não conseguiu atrair o grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que escolheu lançar candidato próprio: o deputado estadual Danilo Balas (PL).

As federações chefiadas por PT e PSOL se uniram ao redor da candidatura de Paulinho do Transporte. Em 2020, o grupo apoiou Raul Marcelo (PSOL), deputado estadual que ficou a menos de 1% de ir para o segundo turno.

Além dos sabatinados, também disputa a prefeitura o candidato Calebe Henrique (PCO).