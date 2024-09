Datafolha: André Fernandes (PL) sobe e marca 25% em Fortaleza; Capitão Wagner (União Brasil) tem 23%

Curitiba

Nova pesquisa do Datafolha sobre a eleição para a Prefeitura de Fortaleza, divulgada nesta sexta-feira (13), mostra uma corrida embolada, com 4 dos 9 candidatos disputando vagas no segundo turno.

O candidato do PL, André Fernandes, aparece numericamente em primeiro lugar, com 25% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Capitão Wagner (União Brasil), que tem 23%.

Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 21 de agosto, Fernandes subiu nove pontos, passando de terceiro para primeiro lugar. Já Wagner recuou seis pontos, perdendo a liderança numérica. Os dois estão tecnicamente empatados.

André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União Brasil), Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT) - Edilson Rodrigues/Agência Senado; Waldemir Barreto/Agência Senado; Junior Pio/Alece; Divulgação/Câmara de Fortaleza

Outro candidato que cresceu nove pontos entre as duas pesquisas foi Evandro Leitão (PT), que subiu de 10% em 21 de agosto para 19% nesta sexta. O atual prefeito, José Sarto (PDT), registrou cinco pontos a menos: estava com 23% e agora tem 18%, ficando em quarto lugar. A situação entre eles também é de empate técnico, já que a margem de erro máxima é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do do nível de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pelo grupo O Povo.

A distância de Evandro Leitão para André Fernandes está no limite da margem de erro, mas o Datafolha considera não ser um empate técnico, pela improbabilidade estatística.

É a primeira pesquisa Datafolha realizada na capital do Ceará depois do início da campanha de rádio e televisão, no último dia 30.

Os outros candidatos estão distantes dos quatro primeiros lugares e não tiveram mudanças fora das margens de erro entre as duas pesquisas.

Eduardo Girão (Novo) aparece com 2% das intenções de voto e Técio Nunes (PSOL) com 1%. Zé Batista (PSTU), George Lima (Solidariedade) e Chico Malta (PCB) não pontuaram nesta rodada.

Brancos e nulos somam 7%, e 3% responderam que não sabem.

A pesquisa foi realizada de quarta-feira (11) até esta sexta-feira (13) e está registrada na Justiça Eleitoral com o número CE-07203/2024. Foram realizadas 826 entrevistas na capital cearense.