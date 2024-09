Comissão de Ética da Presidência faz reunião de emergência e pede esclarecimentos a Silvio Almeida

Brasília

A Comissão de Ética da Presidência da República decidiu, na manhã desta sexta-feira (6), instaurar um procedimento preliminar para pedir esclarecimentos ao ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, sobre as acusações de assédio sexual.

O encontro extraordinário da comissão começou por volta de 10h, na sede do colegiado, no Palácio do Planalto.

"Sobre as notícias publicadas em veículos de imprensa nos últimos dois dias, a respeito de supostos casos de assédio sexual envolvendo o Ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, e considerando ofício recebido do próprio Ministério, o Colegiado, por unanimidade, deliberou, na 27ª Reunião Extraordinária da Comissão de Ética Pública (CEP), de 6 de setembro de 2024, pela abertura de procedimento preliminar, para solicitar esclarecimentos ao Ministro sobre os fatos narrados", disse a Comissão, em nota.

O prazo para manifestação de Almeida é de dez dias úteis.

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida - Marlene Bergamo - 14 ago. 2023/Folhapress/Marlene Bergamo

O ministro do governo Lula (PT) foi alvo de acusação feita à organização Me Too Brasil. O relato envolve casos que teriam ocorrido no ano passado. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, teria sido uma das vítimas de assédio sexual, segundo o portal Metrópoles, que revelou o caso. A Folha confirmou as informações.

Questionada pela reportagem, Anielle não comentou. Em nota publicada na noite desta quinta (5), Almeida negou as acusações e falou que elas são "ilações absurdas com o único intuito de me prejudicar, apagar nossas lutas e histórias, e bloquear o nosso futuro".

O Palácio do Planalto havia divulgado na noite de quinta-feira (5) que a Comissão de Ética abriria de ofício um procedimento contra o ministro.

"O ministro Silvio Almeida foi chamado esta noite a prestar esclarecimentos ao controlador-geral da União, Vinícius Carvalho, e ao advogado-geral da União, Jorge Messias, por conta das denúncias publicadas pela imprensa contra ele", informou o Palácio do Planalto, acrescentando depois sobre o procedimento da Comissão de Ética.

"O Governo Federal reconhece a gravidade das denúncias. O caso está sendo tratado com o rigor e a celeridade que situações que envolvem possíveis violências contra as mulheres exigem", completa o texto.

Silvio Almeida publicou uma nota para negar as acusações de que teria cometido assédio sexual e depois um vídeo, no qual lê o mesmo conteúdo.

"Repudio com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra mim. Repudio tais acusações com a força do amor e do respeito que tenho pela minha esposa e pela minha amada filha de 1 ano de idade, em meio à luta que travo, diariamente, em favor dos direitos humanos e da cidadania neste país", afirmou.

"Toda e qualquer denúncia deve ter materialidade. Entretanto, o que percebo são ilações absurdas com o único intuito de me prejudicar, apagar nossas lutas e histórias, e bloquear o nosso futuro".