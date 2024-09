Datafolha: Afinidade de eleitores de Marçal recua; Boulos mantém liderança no quesito

São Paulo

O recuo do influenciador Pablo Marçal (PRTB) no Datafolha se reflete também na afinidade dele com seu eleitor, enquanto Guilherme Boulos (PSOL) segue como o candidato com mais eleitores considerados comprometidos, segundo a pesquisa desta quinta-feira (12).

Entre os eleitores do autodenominado ex-coach, 22% são classificados como comprometidos com o candidato, percentual que era de 29% há uma semana. Outros 61% são inclinados, sendo que eram 54% no último dia 5. A parcela dos distantes se manteve em 17%.

Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB), candidatos com mais eleitores comprometidos, segundo o Datafolha - Marlene Bergamo/Folhapress e Rafaela Araújo/Folhapress

Para esse segmento de eleitores de Marçal, a margem de erro da pesquisa é de 7 pontos para mais ou para menos.

Boulos, por sua vez, tem 40% de eleitores comprometidos (eram 39%), 49% de inclinados (eram 51%) e 12% de distantes (eram 10%). A margem de erro, nesse caso, é de 6 pontos.

Para Ricardo Nunes (MDB), os percentuais são, respectivamente, de 14% (13% na anterior), 59% (57%) e 27% (30%). A margem de erro é de 6 pontos para cima ou para baixo.

Quando considerada a população da capital em geral, há 19% de eleitores vistos como comprometidos, 56% inclinados e 25% distantes dos seus candidatos. O cenário é semelhante ao da pesquisa anterior, quando a divisão era de 20%, 55% e 25%, respectivamente.

Os eleitores classificados como comprometidos foram aqueles que 1) mencionaram espontaneamente sua opção de voto na pesquisa; 2) confirmaram o nome preferido quando apresentada lista de candidaturas; 3) disseram que seu candidato é o nome ideal e 4) estão altamente motivados para votar.

Já os distantes foram aqueles que 1) não mencionaram seu candidato na pergunta espontânea; 2) dizem escolhê-lo por falta de uma opção melhor e 3) não indicaram alta motivação para votar.

A maioria dos eleitores foram considerados como inclinados —o meio do caminho. Este grupo é composto pelos entrevistados que não preencheram ao menos um dos quesitos para serem classificados como comprometidos.

Isso significa que eles 1) não responderam em quem pretendem votar na pergunta espontânea ou 2) dizem que sua escolha se dá por falta de opção ou 3) não se mostram motivados para a votação.

José Luiz Datena (PSDB) marcou apenas 1% de eleitores comprometidos, tem 64% inclinados e 35% distantes. Entre os eleitores de Tabata Amaral (PSB), há 14% comprometidos, 51% inclinados e 35% distantes.

Para eleitores de Datena, a margem de erro de é 11 pontos, e para Tabata, 10.

A pesquisa divulgada nesta quinta mostra Nunes numericamente à frente, com 27%, seguido de Boulos (25%) e Marçal (19%).

O Datafolha perguntou ainda sobre a vontade do eleitor de votar no pleito deste ano, em uma escala de 0 a 10. A média entre todos os entrevistados foi de 6, como na última rodada.

A maior parte dos entrevistados, 36%, diz ter muita vontade de votar, com notas 9 e 10. Outros 29% responderam ter pouca vontade, de 0 a 3. Os que marcaram de 4 a 6 somam 20%. E há 15% com vontade de votar entre 7 e 8.

O Datafolha entrevistou pessoalmente 1.204 moradores da cidade de terça (10) a quinta (12), com margem de erro geral de três pontos percentuais. A pesquisa, contratada pela Folha, foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-07978/2024.