Datafolha: eleitores de Boulos e Marçal têm maior afinidade com candidatos

São Paulo

Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) são os candidatos à Prefeitura de São Paulo com maior grau de afinidade entre seus eleitores, segundo nova pesquisa Datafolha.

O deputado federal tem 39% de eleitores que foram classificados como comprometidos com ele, enquanto o influenciador marca 29% nessa parte da pesquisa. A margem de erro para eleitores de ambos os candidatos é de seis pontos, ou seja, ambos estão tecnicamente empatados na liderança nesse quesito.

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) - Marlene Bergamo e Rafaela Araújo/Folhapress

Em seguida vem Tabata Amaral (PSB) e Ricardo Nunes (MDB), com 14% e 13%, respectivamente, com José Luiz Datena (PSDB) marcando 6%. A margem de erro entre eleitores de Nunes é de seis pontos, enquanto as de Tabata e Datena é de dez pontos. Os três estão tecnicamente empatados neste quesito.

Na amostra geral, 20% dos paulistanos estão comprometidos com os postulantes que já escolheram. A maioria, 55%, está inclinado, e 25%, distantes de quem pretendem votar até agora.

Datena e Tabata os que mais possuem eleitorado com menor afinidade. 44% dos eleitores do tucano e 32% da congressista se declaram mais distantes em relação a eles. Eles estão tecnicamente empatados com Nunes, que marca 30%.

No levantamento anterior, Boulos tinha 40% de eleitores comprometidos com sua candidatura, enquanto Marçal marcava 23% e Nunes, 10%. Nos dados gerais em 20 e 21 de agosto, 18% foram classificados como comprometidos, 55% como inclinados e 28% como distantes.

Os eleitores classificados como comprometidos foram aqueles que 1) mencionaram espontaneamente sua opção de voto na pesquisa; 2) confirmaram o nome preferido quando apresentada lista de candidaturas; 3) disseram que seu candidato é o nome ideal e 4) estão altamente motivados para votar.

Já os distantes foram aqueles que 1) não mencionaram seu candidato na pergunta espontânea; 2) dizem escolhê-lo por falta de uma opção melhor e 3) não indicaram alta motivação para votar.

A maioria dos eleitores foram considerados como inclinados —o meio do caminho. Este grupo é composto pelos entrevistados que não preencheram ao menos um dos quesitos para serem classificados como comprometidos.

Isso significa que eles 1) não responderam em quem pretendem votar na pergunta espontânea ou 2) dizem que sua escolha se dá por falta de opção ou 3) não se mostram motivados para a votação.

O Datafolha questionou o eleitor sobre sua vontade de votar no pleito deste ano, em uma escala de 0 a 10. São 35% os que respondem estar com muita vontade de ir às urnas em outubro, com notas 9 e 10. Já os com menos vontade são 28%, que deram notas de 0 a 3. A média entre todos os entrevistados é de 5,9.

Ainda, o eleitor foi instado a responder sobre o que seria importante para ser rico no Brasil. Nos dados gerais, são 26% os que citam a necessidade de melhores oportunidades para ascender socialmente, e 18% que pensam que trabalhar duro é a formula para enriquecer no país.

Esta última opção é mais citada numericamente entre os eleitores de Datena, com 23%, de Marçal, com 22%, e de Nunes, com 19%.

Ainda entre eles, 25% entre os apoiadores do apresentador e os do influenciador, e 26% entre os que escolhem o atual prefeito creem que melhores oportunidades se revertem em maiores retornos financeiros.

Já 14% dos entrevistados dizem ser necessário crescer em uma família rica para ter mais condições financeiras. Esse número pode chegar a 23% entre eleitores de Boulos e 19% entre os de Tabata.

O Datafolha registrou nesta rodada do levantamento empate técnico na intenção de voto em primeiro turno entre Boulos, com 23%, Marçal, com 22%, e Nunes, também com 22%. O resultado foi visto como um alívio para o deputado federal e para o prefeito, que veem desaceleração do empresário na disputa.

A rejeição do autodenominado ex-coach oscilou para 38%, enquanto o crescimento registrado na pesquisa passada, de sete pontos, não se repetiu agora, já que Marçal oscilou um ponto positivamente.

A pesquisa foi realizada na terça-feira (3) e na quarta-feira (4) com 1.204 eleitores de São Paulo, contratada pela Folha e pela TV Globo e registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-03608/2024. A margem de erro nos dados globais é de três pontos percentuais para mais ou para menos.