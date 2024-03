Fui rejeitado, e agora? O que fazer depois do 'não' em seleção de emprego

São Paulo

O que fazer após ser rejeitado por uma empresa em um processo seletivo? Tem um jeito certo de lidar com a situação?



Para começar: é importante entender que há dois tipos diferentes de rejeição, como explica Lilian Cidreira, especialista em carreiras.



1. No início do processo seletivo. Essa rejeição acontece quando você envia o currículo ou se candidata para uma vaga em uma plataforma e, logo, recebe a devolutiva de que não vai avançar no processo.



2. No final do processo seletivo. Neste caso, você avança para outras etapas, como provas, dinâmicas e entrevistas, e não é escolhido depois de passar por elas.

Por que importa: as duas devem ter pesos diferentes para os candidatos, pontua Cidreira. A rejeição no início do processo não deve gerar tanta preocupação, nem ser vista como um sinal de que você está fazendo algo errado.

Isso porque a análise de currículos é um cruzamento de informações, feito geralmente por ferramentas de inteligência artificial que analisam se o que está escrito é compatível com a descrição da vaga;

"O RH sequer soube que essa pessoa se candidatou para a vaga. Na verdade foi um algoritmo, baseado em palavra-chave, que te descartou do processo", explica Cidreira.

E isso é mais simples de resolver. Nas próximas inscrições, busque adequar seu currículo ao que a vaga pede. Escolha palavras que estão presentes nos requisitos divulgados pela empresa —claro, sem mentir ou adicionar informações que não condizem com sua trajetória.



Fui rejeitado depois, e agora? Se você passou por outras etapas, como a temida entrevista de emprego, e recebeu um não, trago algumas dicas do que fazer.



1. Peça feedbacks. "Depois da negativa, o que podemos fazer é ter uma oportunidade de autoconhecimento. Ressignificar esse momento, aproveitar essa situação pra tentar aprender e fazer diferente numa próxima entrevista", explica Paula Esteves, co-CEO da Cia de Talentos.

Como fazer isso: em um email, agradeça pela oportunidade e diga que gostaria de um feedback para entender os motivos pelos quais você não foi escolhido.

Os RHs costumam responder esse email e explicar quais foram os critérios. "Na pior das hipóteses, você fica sem resposta. Na melhor, você tem informações para trabalhar em cima", complementa Cidreira.

2. Aprimore seu discurso. Retome a entrevista anterior para se preparar para as próximas. Você responderia algo diferente? Confirme se suas respostas mostraram que você era capaz de executar aquela função específica.

"Normalmente, os erros na entrevista estão muito atrelados à pessoa responder com muito detalhamento informações que não eram necessárias para aquela empresa", explica Cidreira.

3. Mantenha contato com a empresa. Após pedir um feedback, sinalize que você está disponível para outras vagas, orienta Esteves. Assim, o recrutador pode adicionar seu currículo em um banco de talentos ou até lembrar de você caso uma nova oportunidade surja.

Use o LinkedIn, por exemplo, como forma de manter essas pessoas em sua rede de contatos.

4. Networking. Falando em contatos, continue sua busca por vagas ativando sua rede de relacionamento. "Fique próximo, tanto por redes sociais, como por grupos que tenham conteúdos interessantes sobre a sua área, em eventos do seu segmento", diz a co-CEO da Cia de Talentos.



O que não fazer de jeito algum?



↳ Mentir ou inflar seu currículo como resposta à rejeição.



É praticamente impossível sustentar a mentira, diz Lilian Cidreira. Se o recrutador não perceber, seu gestor vai.



Confiança é um valor para quase 100% das organizações, segundo Esteves. "Você perde a credibilidade em um aspecto que RHs e empresas de recrutamento valorizam muito."



↳ Sair falando mal da empresa por aí.



Nem online... Muitos candidatos usam as redes sociais para detonar o processo seletivo, relata Cidreira. Ao fazer isso, você mostra às empresas como lida com adversidades —e passa a impressão de que agiria assim em outras situações caso fosse contratado.



Nem offline... Não reclame do processo para pessoas que não são tão próximas a você. "Fica muito claro e nítido o quanto a pessoa não está se responsabilizando e o quanto ela entende que a culpa é sempre do outro", complementa Cidreira.



Uma dica final: tenha paciência. Não crie a expectativa de que conseguir emprego é um processo rápido, diz Esteves. São, em média, seis meses para conseguir uma conquistar a contratação, então é importante não deixar a frustração atrapalhar a jornada.