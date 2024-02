Como ser uma pessoa mais criativa no trabalho

São Paulo

Como anda sua criatividade? Você consegue explorá-la no ambiente de trabalho?

O pensamento criativo está entre as dez habilidades que serão priorizadas por empresas até 2027, segundo o Fórum Econômico Mundial.



Mas... Somente 37% dos brasileiros se consideram criativos, de acordo com um levantamento da Transcriativa, acelereradora de negócios e pessoas.

O que significa ser criativo? Um spoiler: não é sobre saber desenhar ou só sobre ter um monte de ideias.



↳ "Um profissional criativo é a pessoa que consegue não só executar sua função, mas também encontrar novos caminhos para potencializar o próprio trabalho", explica Thiago Gringon, coordenador da pós-graduação em criatividade, experiências e comunidades da ESPM.



Há uma diferença entre o criativo profissional e o profissional criativo, diz Gringon.

O criativo profissional é uma pessoa que escolheu uma área criativa, como moda, arquitetura, design, música, criação de conteúdo e entretenimento.

Os profissionais criativos são aqueles que não escolheram uma carreira na área criativa, mas sabem usar a criatividade dentro de sua profissão.

E por que isso é tão importante? Um profissional criativo consegue apresentar soluções novas e originais, além de ser capaz de se adaptar a diferentes cenários, aponta Paulo Augustinho, especialista em carreiras e recolocação.



Como, então, desenvolver isso no trabalho?



1. Entenda como sua criatividade funciona. Autoconhecimento é essencial para treinar diferentes olhares, pensamentos e formas de expressão.

Na próxima seção, trago três passos que ajudam nesse processo.

2. Crie repertório. Ver filmes, ouvir músicas, ler livros, conversar com diferentes pessoas, ter hobbies. "Quanto maior a diversidade do nosso ambiente, mais possibilidades de ser criativos vamos ter", argumenta Joana Wosgrau, head de comunicação da Transcriativa.



3. Seja proativo. Tente antecipar situações críticas, orienta Lívia Felizardo, diretora de produtos da Vivae, app de cursos voltados ao mercado de trabalho.



4. Erre para acertar. Todos os especialistas com quem conversei afirmaram: aceitar o fracasso é essencial no processo da criatividade. "Depois de cometer erros, é importante olhar para trás e aprender com eles", diz Felizardo.



5. Tenha uma comunidade de apoio. Você só vai se arriscar se tiver um ambiente com liberdade e segurança para errar, aponta Wosgrau. Entre em grupos de discussão, exponha suas ideias e ouça as propostas dos seus colegas.



É nesse último ponto que se encontra a dicotomia da criatividade no mundo corporativo, de acordo com Thiago Gringon. As empresas querem pessoas criativas, mas, ao mesmo tempo, não necessariamente oferecem uma cultura organizacional que dá espaço para criatividade.



"É preciso dar ferramentas para os indivíduos serem criativos", orienta Paulo Augustinho. Dar workshops, treinamentos, palestras e, mais importante ainda, garantir flexibilidade para os profissionais criarem soluções sem ter medo de errar.



Profissionais criativos dão mais trabalho, complementa Gringon. "São pessoas que vão questionar mais, empurrar os limites para outro lugar. Para isso, a empresa precisa assumir o risco de errar, de precisar de mais tempo em uma entrega", explica o professor.



Se você está em busca da criatividade... Veja recomendações:

Livros:

De Onde Vêm Boas Ideias", de Steven Johnson; "Roube como um artista: 10 dicas sobre criatividade", de Austin Kleon;

"O Caminho do Artista", de Julia Cameron;

"Grande Magia - Vida Criativa Sem Medo", de Elizabeth Gilbert

Filme: "Soul", animação da Pixar

Como entender sua própria criatividade

O professor de pós-graduação da ESPM Thiago Gringon explica passo a passo

São necessários três movimentos para conhecer sua criatividade: perceber, compreender e manifestar.



1. Como você percebe o mundo? Identifique a forma com que você observa ele ao seu redor e os acontecimentos que te farão construir repertório.

Faça diferente: busque observar o mundo por outros ângulos, olhe para onde as pessoas não estão olhando.

2. Como você compreende o mundo? De acordo com as vivências que tivemos e a carreira que escolhemos, tendemos a interpretar os acontecimentos com um certo viés.

Faça diferente: veja o mundo com olhos de criança. Busque habilitar e treinar estilos diferentes de pensamento.

Sugestão: tenha hobbies. Atividades que te tiram da rotina te proporcionam um novo jeito de perceber e compreender o mundo.

3. Como você manifesta suas ideias? De que forma você transforma seus pensamentos em coisas práticas? Como, no trabalho, você tangibiliza sua função?

Faça diferente: use diferentes formatos, linguagens e formas de expressão.