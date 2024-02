Sextou antecipado? Por que empresas oferecem 'short friday' aos funcionários

São Paulo

Se você pudesse escolher um dia para sair mais cedo do trabalho, qual seria? Provavelmente a sexta-feira, né? Para algumas pessoas, isso é realidade.



A "short friday" (sexta-feira curta, em português) é o encurtamento do expediente no último dia útil da semana, benefício oferecido por algumas empresas no Brasil.



Assim como a semana de quatro dias, a "short friday" vem na tendência do mercado de trabalho de diminuir a jornada para ter mais produtividade, explica Luana Lourençon, especialista em carreiras.



↳ "A ideia é oferecer mais qualidade de vida para os profissionais para que eles, em contrapartida, produzam mais, porque vão estar mais 'abastecidos'", diz.

É preciso compensar as horas? Tudo depende do acordo feito na empresa. Em alguns casos, você trabalha um pouco a mais nos outros dias da semana para fazer a compensação.

Mas... Em casos essa compensação foi abonanda, relata Lucas Nogueira, diretor regional da Robert Half, empresa de recrutamento.

Fique de olho: em caso de compensação, há um limite de jornada de 10 horas por dia, alerta Larissa Garcia Salgado, advogada da área trabalhista. Ou seja, nada de fazer 12 horas na quinta para trabalhar menos na sexta.



E quais os benefícios de adotar a "sexta-feira curta"?



1. Mais qualidade de vida. A iniciativa garante mais equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional, aponta Nogueira. Há mais tempo para aproveitar a família, viajar no fim de semana e resolver pendências em horário útil (médico, dentista, cartório...).

2. Atração e retenção de pessoas. Um estudo realizado pela Robert Half em 2023 revelou que 78% das empresas têm dificuldades para contratar profissionais qualificados. Estratégias como a "short friday" são um artifício para reter e atrair talentos, complementa Nogueira.



3. Satisfação e produtividade. "Os profissionais começam a aproveitar da melhor forma as reuniões, deixam de perder tempo. E também passam a priorizar aquilo que de fato é prioridade para seu trabalho e para a estratégia da empresa", aponta Luana Lourençon.



4. Inclusão. Flexibilizar horários permite adequar o trabalho às necessidades pessoais. "Para muitos, isso é ainda mais importante, como para colaboradores com filhos pequenos, pessoas com deficiência ou para quem mora longe do escritório", argumenta Erica Barbagalo, vice-presidente de RH da Bayer no Brasil.

Na empresa, o horário de trabalho às sextas é das 7h30 às 13h30, podendo começar até duas horas mais tarde (das 9h30 às 15h30). O benefício vale também para vésperas de feriados.

"A 'short friday' enfatiza a autonomia, permitindo que os colaboradores gerenciem seu tempo de forma mais flexível. A gestão eficaz do tempo resulta em maior produtividade e bem-estar geral", pontua Barbagalo.

Um porém: não são todas as áreas que conseguem adotar o benefício. "Trabalho remoto, short friday, semana de quatro dias são iniciativas para uma parcela da população", diz Lucas Nogueira. Áreas como transporte, logística, construção civil e saúde dificilmente farão um encurtamento do expediente.

Além disso, não são todas as empresas que estão preparadas para uma mudança dessas, diz Luana Lourençon. "Há culturas organizacionais, principalmente mais antigas, que são resistentes a esse tipo de movimento", explica.

Minha experiência

Jovem conta como aproveita sua 'sexta-feira curta'

Para Larissa, a "short friday" é um dos melhores benefícios que já teve em sua trajetória profissional.



↳ "Demonstra muito bem a flexibilidade no trabalho, além de promover uma melhoria na nossa qualidade de vida. Não adianta muito as empresas falarem sobre saúde mental, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, sem antes pensarem na flexibilidade da nossa rotina, e em como, efetivamente, podemos realizar diferentes atividades fora do trabalho."



Sexta feira = organização. "Me organizo para ter menos reuniões e, assim, planejar a semana posterior, anotando minhas prioridades e o que eu devo fazer. O dia sempre passa bem rápido."



Menos trânsito e horários alternativos. Larissa mora no interior e, aos fins de semana, visita o namorado em São Paulo. Encerrando o expediente mais cedo, ela foge do horário de pico na estrada e também aproveita para fazer atividades durante o horário comercial.



↳ "Utilizo para ir ao salão, cuidar de mim, estudar as matérias da minha pós-graduação ou até mesmo ir em alguma exposição, aulas diferentes da academia e afins", explica.



Uma ajudinha para se formar. Quando estava no final da graduação, ela precisou cursar uma disciplina à tarde.



↳ "Pude organizar minha grade para cursar essa matéria às sextas, sem precisar alterar a minha rotina ou até mesmo inviabilizar o meu trabalho. Sem dúvidas, foi fundamental para facilitar a minha formação."