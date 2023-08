Entrevistas, testes, dinâmicas... Como lidar com longos processos seletivos

São Paulo

Envio de currículo, teste de raciocínio lógico, vídeo apresentação, dinâmica em grupo, entrevista com RH e com o gestor...

Essas são algumas das etapas mais comuns em longos processos seletivos, que podem durar de dois a três meses e ter cerca de seis etapas.

Mas por que tão longo assim? Porque contratar é caro —e contratar errado é ainda mais caro.

Por isso... A empresa quer garantir que o candidato tenha interesse em ficar por um período longo e que as expectativas estejam alinhadas com a companhia.

Isso não é possível de identificar com apenas uma entrevista, explica Ticyana Arnaud, estrategista de carreira e professora no MBA em gestão de pessoas na Estácio.

Processos seletivos longos podem durar de dois a três meses e ter cerca de seis etapas - DC Studio / Adobe Stock

Como sobreviver a essa maratona?



1. Não deposite todas as suas fichas em um processo, indica Arnaud.

Por quê? Quanto mais processos estiver participando, melhor, porque assim você não coloca todas as suas expectativas em apenas uma empresa.

2. Ao final das etapas, especialmente a entrevista, mande uma mensagem de agradecimento.

Por quê? O recrutador entrevista várias pessoas no mesmo dia e, no final dele, dificilmente vai lembrar de todas. Por isso, agradeça e cite algum ponto que vai fazê-lo se lembrar de você, diz Arnaud.

3. Não deixe para realizar as etapas no último momento.

Por quê? "Os testes [lógica ou de idiomas] exigem concentração, um espaço silencioso sem interrupções. Cada questão tem um tempo para a resposta", diz Yolanda Brandão, coordenadora de treinamento no Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios).

4. Reserve um tempo de lazer para atividades além das candidaturas.

Por quê? Ter uma agenda que mescla diferentes atividades é importante para a sua saúde mental e pode até impactar positivamente na sua performance no processo, diz Carolina Utimura, CEO da Eureca, consultoria de RH voltada para juventudes.

5. Saiba contar sua história.

Entender quais são seus pontos fortes, pontos a melhorar, em quais ambientes você performa melhor e quais projetos demonstram suas competências.

Por quê? "No final do dia, o objetivo do processo seletivo é te conhecer", afirma Utimura

Falando nisso...Estas competências podem te ajudar na seleção:

Boa comunicação: o candidato precisa saber se expressar ao gestor ou ao recrutador de forma que demonstre que ele é realmente o mais adequado para aquela função.

Inteligência emocional: mostrar que você sabe nomear seus sentimentos, consegue entender seus limites e seus padrões de comportamento, exemplifica Utimura.

E mais: algumas dicas de competências podem estar na descrição da vaga. Exemplo: "Buscamos estudantes com vontade de aprender, que se comuniquem muito bem e que gostem de trabalhar em ambientes inovadores".

Essas dicas mostram que aquele processo exige comportamento criativo, capacidade de se inovar e relacionamento interpessoal, diz Brandão.

'Estou participando de vários processos longos, como me organizar?' Utimura dá três dicas:



1) Quanto tempo você tem livre?

"Identifique quantos momentos da sua semana você consegue reservar para dedicar a realizar desafios ou participar de entrevistas."

2) Use ferramentas de organização.

"Pode ser uma planilha no Excel ou outra ferramenta. Anote os prazos e as etapas."

3) Faça prós e contras.

"Sei que a empresa x tem mais aspectos positivos em relação ao que busco, então sempre que ela me mandar algo, vou priorizar essa companhia em detrimento da empresa y, que não tem tudo isso."

Caso a caso

'O processo seletivo não anda, e agora?'



Entre em contato com a pessoa responsável pela vaga pelo mesmo canal que ela falou com você.

Exemplo: "Olá, quero agradecer pelo seu tempo no processo seletivo. Combinamos um prazo de duas semanas, já temos uma posição? Se tiver alguma novidade e puder me dizer, agradeço", sugere Brandão.

Agora, se passou muito tempo e não teve retorno ou entrevista, a vaga pode ter sido congelada.



'Passei pelas etapas mas no final não fui aprovado'



Use como aprendizado para melhorar nos próximos processos.

Exemplo: Nesse não fui bem na entrevista com o RH, o que será que aconteceu? Deixe-me reformular melhor meu discurso, sugere Arnaud.

Não recebeu um feedback? Avalie quais foram sua contribuições:

Exemplo: Quais foram as coisas legais que fiz na dinâmica em grupo? Pude me integrar bem com os candidatos. E quais foram as coisas que não fiz bem? Não fui tão claro ao falar dos meus conhecimentos em inglês e poderia ter interagido mais, exemplifica Brandão.

Minha Experiência

Jovens contam como se prepararam para concorrer em longos processos seletivos.

Clarian Sandes, 19, estagiária de RH na farmacêutica MSD Brasil; para entrar na empresa foi aprovada em um processo que durou três meses - Divulgação

Como se preparou? "Sou uma pessoa muito ansiosa, por isso, durante o processo, tentei manter a calma e focar em outras coisas. Na época em que me candidatei, estava trabalhando como jovem aprendiz, então mantive o foco nas minhas funções no trabalho e na faculdade. Entendi também que o que tiver de ser, vai ser."

Conselhos para aqueles que estão enfrentando um processo seletivo longo? "Mantenha a calma, embora às vezes seja difícil devido à ansiedade. Enquanto estiver esperando o retorno, foque em outras coisas, como nos seus estudos na faculdade ou buscando outras oportunidades. Não duvide da sua capacidade também."

Lara Valentim, 20, estagiária na área de comunicação interna e assessoria de imprensa; antes de ser aprovada no estágio atual, participou de outras seleções com várias etapas - Leitor

Como se preparou? "Antes de entrevistas, costumo escrever tópicos sobre mim para identificar as partes da minha vida que quero apresentar e as coisas importantes que eles precisam saber. Como vou impactar essas pessoas? Ser uma pessoa proativa também me ajudou, mostrar-se interessada e disposta a fazer acontecer, mesmo sendo estagiária, chama a atenção. Um dos obstáculos que superei foi falar sobre mim para outras pessoas, tinha medo de não agradar. Fui trabalhando isso e fiz terapia. Com isso, fui me acostumando."



Conselhos para aqueles que estão enfrentando um processo seletivo longo? "Seja paciente e tenha empatia consigo mesmo. Cuidar de si é essencial, por isso a terapia é importante, pois durante o processo podem surgir muitas frustrações. Evite se comparar com outras pessoas, pois essa comparação pode prejudicar nosso desempenho."