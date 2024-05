O que fazer e o que evitar na hora de pedir demissão

São Paulo

Pedir demissão é como terminar um relacionamento: pode ser difícil e, provavelmente, pelo menos uma das pessoas envolvidas não ficará feliz.



Nesta edição, dou dicas sobre como fazer isso da maneira correta. Assim, você pode manter as portas abertas na empresa e um bom relacionamento com seu empregador.



Tudo começa com planejamento. Você precisa ter muito claras suas motivações e o mais importante: um plano B.



↳ Caso não tenha outra oportunidade de trabalho em vista, analise se você está preparado financeiramente para ficar desempregado por até seis meses, orienta Lucas Rizzardo, diretor de vendas da Indeed no Brasil.

Ao pedir demissão, você não é obrigado a explicar seus motivos, mas pode fazê-lo caso tenha um bom relacionamento com seu gestor - Charlie's/Adobe Stock

Convicto com a demissão? Veja dicas para ser profissional no processo:



1. Comunique sua liderança de forma clara e objetiva. Você precisa bancar sua decisão, explica Ana Letícia Magá, mentora de carreira. Agradeça pela oportunidade de maneira respeitosa, sem prolongar desnecessariamente a conversa.



Você não é obrigado a se explicar, diz Rizzardo. Se tiver uma boa relação com seu gestor, pode comentar suas motivações. Caso contrário, guarde os motivos para si mesmo.



Sente que sua ausência vai ser muito sentida? Seja empático na hora da conversa, orienta Magá. "Você pode começar dizendo algo como: 'Sei que minha saída vai causar um impacto grande e que estou conduzindo determinados projetos. Mas é importante pra mim...'", diz.



2. Avise antes. O ideal é comunicar a demissão com pelo menos duas semanas de antecedência, orienta Magá. Isso dará tempo suficiente para uma transição suave e minimizará o estresse para todos os envolvidos.



↳ Se você é CLT, o aviso prévio precisa ser feito com 30 dias de antecedência para que os dias trabalhados não sejam descontados.



3. Ofereça ajuda durante a transição. Monte um plano de ação para o período de aviso prévio. Você pode tentar finalizar algum projeto em aberto ou, caso haja um substituto definido, ajudar a treiná-lo e informá-lo sobre suas funções e tarefas não finalizadas.

O que não fazer de jeito algum:

1. Usar email, WhatsApp ou ferramentas online para comunicar a decisão. Demissão é algo que deve ser feito pessoalmente, explica Magá. Se não for possível, faça uma ligação de áudio ou vídeo.



2. Tentar resolver problemas. Se seu objetivo é passar um feedback ou tentar melhorar sua situação na empresa, você tem que fazer isso antes de pedir demissão. Ao comunicar a saída, saiba que não é a hora de consertar as coisas.



3. Fazer um 'leilão'. Sua decisão deve estar tomada, defende Rizzardo. Recebeu outra proposta de emprego? Não a use como forma de barganhar melhorias.



4. Expor outras pessoas. A não ser que tenha motivos muito plausíveis, você não deve apontar dedos ao se demitir. Evite expor nomes e situações.



↳ Há exceções: se sua motivação para a demissão for algum tipo de assédio dentro da empresa, isso deve ser comunicado.

Depois do pedido de demissão, como comunicar sua saída aos outros?



Entre colegas:



Conte para as pessoas que são mais próximas de você. "Diga que eles podem compartilhar com outros. Assim, a notícia vai correndo e você pode comunicar colegas na empresa de forma mais natural, sem aquele primeiro susto", orienta Magá.



↳ Se houver espaço, você pode fazer uma carta de despedida. Já falamos sobre ela em uma edição anterior.



Nas redes sociais:



Faça um post bacana no LinkedIn, orienta o diretor de vendas da Indeed.

Exemplo: "Estou me despedindo após dez anos na empresa X. Tenho muito orgulho e quero agradecer ao gestor ou a empresa pelo aprendizado..."

Não faça textão de desabafo, nem lave roupa suja no LinkedIn. Por mais que você possa ter razão, isso não passa uma boa impressão para outros recrutadores, explica Magá.



Dica extra: se você se demitiu por algum motivo específico e não quer repetir isso em outros lugares, use plataformas como o Glassdoor, que reúne avaliações feitas por funcionários de empresas, para tomar decisões sobre futuras oportunidades.

CONSELHOS DE CEO

Profissionais em cargos executivos dão dicas para quem está em início de carreira

Márlyson Silva, 41 anos, CEO da Transfero - Divulgação

Sobre ele: Márlyson Silva é CEO da Transfero, empresa de soluções financeiras em tecnologia blockchain.



Meu primeiro emprego... Foi como chaveiro dos 14 aos 16 anos. Era fascinante descobrir os segredos dos mecanismos de segurança. Até aprendi a abrir fechaduras com um grampo de cabelo.



O que eu faria diferente na carreira... Teria investido mais em habilidades de comunicação para aprimorar minha capacidade de expressar ideias e ganhar mais confiança no ambiente de trabalho.



Um erro do qual não me esqueço... Duvidar de minhas próprias decisões e confiar cegamente nas escolhas de outros considerados "mais capazes". Isso resultou em atrasos e perdi a chance de ser pioneiro em certas soluções. Aprendi da maneira mais difícil que o medo de falhar pode nos levar a falhas ainda maiores. Tempo é nosso recurso mais precioso e, uma vez perdido, é irrecuperável.



Uma habilidade essencial... Comunicação. Não importa o quão técnico você seja, compartilhar suas ideias de maneira eficaz é fundamental.



Um conselho para jovens... Sonhe alto e não limite seus horizontes. Cresci sendo considerado o "diferente", "estranho", por sempre planejar meticulosamente e pensar além do convencional. Se tivesse estabelecido metas ainda mais ambiciosas, talvez tivesse minimizado alguns tropeços.