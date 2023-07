Errei no trabalho, e agora? Saiba como agir

São Paulo

Todo mundo erra no trabalho, não é mesmo? Você pode se esquecer de mudar algo na apresentação ou enviar um arquivo trocado para o cliente, por exemplo.

No início da carreira, podemos ficar frustrados e até questionar se um equívoco pode acabar com nossa vida profissional. Mas muita calma nessa hora. Ajudo você a lidar com isso da forma correta.

Errei, e agora? Como agir?



1. Notou? Seja o primeiro a falar. Não esconda, nem espere alguém perceber.

Por quê? " Principalmente para quem está no início da carreira, isso é importante, pois o erro é uma base de aprendizado", diz Eluard Moraes, executivo de RH e conselheiro de empresas.

2. Reconheça e seja transparente.

Como? "Comunique a pessoa responsável para que ela possa lhe orientar e oferecer suporte para resolver o problema", afirma Luana de Paula, sócia da Cia de Talentos.

3. Seja proativo na solução e mostre que está comprometido em resolver.

Como? Apresente um plano de ação, por exemplo, para corrigir ou evitar que o erro se repita.

"É a hora de respirar fundo e tentar entender o que originou o problema: é algo que tenho dificuldade ou estou com vergonha de pedir ajuda?", diz Juliana Seidl, psicóloga e orientadora de carreiras.

O que fazer e o que não fazer:



Em vez de... Buscar outros culpados ou delegar a culpa.

Prefira... Entender qual é sua responsabilidade.

Por quê? "Se algo influenciou o erro, isso deve ser discutido posteriormente com o líder ou com a organização para explicar o que aconteceu", afirma Moraes.

Em vez de... Deixar que os outros resolvam o problema para você.

Prefira... Adotar uma postura colaborativa e se mostrar comprometido a fazer parte da solução.

Não tente encontrar uma solução sozinho, pois às vezes você pode seguir um caminho que não será a melhor opção e assumir uma responsabilidade desnecessária, diz Luana de Paula.

"Não entre em pânico ou se culpabilize. É natural se sentir mal, mas faz parte do processo", indica Seidl.

Caso a caso...



...errei, mas não errei sozinho.

Não aponte uma pessoa como culpada.

Por quê? "Não se trata de buscar a pessoa responsável, mas sim entender qual foi o processo que levou a esse equívoco. Busque entender o que pode ser feito para evitar que isso se repita", aponta Luana de Paula.

Procure usar "nós" em vez de "eu", o que demonstra que você reconhece a contribuição coletiva que é necessária para resolver o problema.

...o que fazer quando fui avisado que errei?

Evite reações defensivas. Se não entender completamente o que foi apontado, não hesite em pedir esclarecimentos adicionais, assim fica mais fácil evitar repetí-lo.

Leve como um aprendizado. Reflita: o que farei com isso para poder me desenvolver e não repetir novamente?, sugere Luana de Paula.

..como falar para meu chefe que errei?

O importante é conversar ao vivo.

Por quê? Olhar nos olhos do líder, transparecer humildade ao reconhecer o problema e apresentar uma solução mostra que você refletiu e que aprendeu com ele, diz Seidl.

Não trabalha 100% presencial? Não espere. Substitua a conversa ao vivo por um telefonema ou chamada de vídeo.

Depois de errar, reflita sobre os seguintes pontos:

Como posso evitar que não aconteça novamente no futuro?

Qual é a lição que posso extrair dessa experiência?

Quais fatores externos podem ter contribuído? Foram questões de comunicação? Falta de recursos? Prazos apertados?

"Em quais pontos faltou atenção? Por que você não deu atenção suficiente?", sugere Moraes.



Como evitar erros futuros? Peça feedbacks.

Converse com seu chefe ou colegas para entender suas perspectivas sobre o ocorrido e como evitar problemas semelhantes no futuro.

Lembre-se:



Um erro não vai acabar com a sua carreira ou anular um bom histórico profissional. "O jovem tem que entender o seguinte: se tem certeza de que não fez nada imoral ou antiético, e a empresa aceitou, aproveite isso para aprender. Se a companhia não aceitou, o máximo que pode acontecer é ser mandado embora. Mas isso não é o fim da carreira", afirma Moraes.



Todo mundo vai errar. "Quem é resiliente e tem uma visão otimista entende isso como algo natural e parte do processo", conclui Seidl.

Vida de Estagiário

Jovens compartilham como superaram os primeiros erros no trabalho.

Maria Carolina Antunes, 22, estudante de psicologia, entrou no Great Place To Work como estagiária de RH, mas no começo do mês foi efetivada como assistente de RH - Leitor

Experiências com os erros..."Uma vez passei uma informação que não estava correta para o cliente. Fiquei pensando: 'meu Deus, o que faço agora?'. Acionei meu gestor e sentamos para resolver juntos. O que me ajudou foi olhar para a solução, pois eu estava apenas focando apenas no problema."



Como lidou com isso? "O que me ajudou foi ter uma rede de apoio no trabalho, terapia e o autoconhecimento, pois isso tudo está muito ligado à maturidade. Quando estamos no início de carreira, enfrentamos esses medos e achamos que é o fim do mundo, mas vamos aprendendo a ter um olhar mais amplo, não nos desesperar e correr atrás da solução."



Dicas para profissionais: "Se você está cometendo o mesmo erro, busque refletir e anote o que está acontecendo. Esteja também aberto a feedbacks. Sei que, às vezes, é chato ouvir quando estamos errados, mas é importante não levar para o pessoal."

Patrick Nunes, 21, estagiário na área de comunicação institucional e graduando em relações públicas - Leitor

Experiências com os erros..."Uma vez, estava elaborando um material de divulgação para o público que, depois de enviado, não teria como corrigir. Fechei o material sem que estivesse 100% validado e havia erros no conteúdo. Entrei em pânico. Com a ajuda de um mentor, consegui refletir sobre os problemas e fizemos uma errata."



Como você lidou com isso? "No começo do estágio, tinha o sentimento desesperador de 'meu Deus, cometi um erro' e me martirizava. Com o passar do tempo, fui adquirindo um olhar mais maduro e uma capacidade maior de resolver problemas. Hoje, lido melhor com isso e entendo que faz parte do processo."



Dicas para profissionais: "99% dos erros dos estagiários não são fatais. Então, fique calmo. Se errou, é porque você tentou e está com vontade de fazer acontecer. Continuar tentando é importante."