Por que não é preciso ter 100% dos requisitos para tentar uma vaga de emprego

São Paulo

Já desistiu de uma vaga por não cumprir a descrição dela à risca? Explico por que você pode estar cometendo um erro.



Não é preciso cumprir 100% dos requisitos para se candidatar a um emprego. E os recrutadores nem esperam que você faça isso.



"Nós, recrutadores, colocamos vários itens dentro de uma vaga. Há pontos que são prioritários e outros que são desejáveis", explica Hosana Azevedo, head de recursos humanos do Infojobs. "É possível ter flexibilidade em relação aos desejáveis, se o profissional cumprir todos os requisitos que são importantes para a função."

Especialistas recomendam usar a entrevista de emprego para indicar ao recrutador o que você está fazendo ou o que vai fazer para adquirir as habilidades que não tem - Insta Photos/AdobeStock

Até porque... É preciso ter espaço para crescimento dentro de cada posição, defende Jaqueline Garutti, especialista em carreiras. "As empresas esperam que você demonstre potencial de aprendizado e adaptação para aquela vaga."



↳ Devemos olhar para as vagas como uma forma de impulsionar sua carreira, complementa Roberta Saragiotto, diretora de people e strategy na Start Carreiras. "Se tiver todos os requisitos, não vai ser desafiador para você."



Por isso, é preciso diferenciar quais qualificações são essenciais (ou seja, o trabalho não pode ser desempenhado sem as mesmas) e quais podem ser desenvolvidas futuramente ou não são utilizadas no dia a dia da função.



Entenda por onde começar:



Leia com atenção a descrição da vaga. Seu principal objetivo na leitura é entender as atividades e quais conhecimentos são imprescindíveis para realizá-las, explica Garutti.



Por exemplo: se uma das atividades da vaga é "desenvolver relatórios e apresentar para as lideranças", há diferentes maneiras para fazer isso.



↳ Identifique se a empresa especifica o sistema que usa e qual nível de conhecimento ela deseja.



↳ Se não há essa especificação, reflita se você seria capaz de desenvolver relatórios com o conhecimento que tem hoje.



E mais: atente-se aos verbos e adjetivos para identificar o que é mandatório ou imprescindível e o que é apenas desejável, indica Garutti.

Há empresas com narrativas mais "cool", diz a especialista. Frases como "seria legal se você conhecesse...", "é bom se você tiver conhecimento em..." ou "é vantajoso..." são usadas para sinalizar pontos desejáveis, não obrigatórios.

Cuidado ao inflar seus conhecimentos. Você tem inglês avançado, mas costuma dizer que é fluente? Ou sabe mexer o básico no Excel, mas diz ter conhecimentos avançados na ferramenta? Isso pode vir a ser um problema.



Entenda qual o uso do idioma ou da ferramenta no dia a dia, diz Azevedo, do Infojobs. "Você pode até passar no processo seletivo, mas, se nivelar de forma errada o requisito, pode não permanecer na posição por muito tempo."



Nunca minta sobre ter uma habilidade ou certificação. As empresas, cada vez mais, estão fazendo checagem de referências, relata Saragiotto. "Eles podem ligar para a universidade, o local em que você disse ter feito o curso ou até para um empregador anterior", exemplifica.



Foi chamado para a entrevista sem ter todos os requisitos da vaga? Veja dicas de como agir:



1. Pesquise sobre a empresa e a função. Não tem certeza de quais são as tarefas daquela posição? Faça uma pesquisa prévia, orienta a diretora da Start Carreiras. A partir disso, identifique quais experiências da sua carreira podem ser usadas como exemplo na hora da entrevista.

2. Dá tempo de aprender algo? Vá atrás. Você precisa indicar ao recrutador o que está fazendo ou o que vai fazer para adquirir as habilidades que não tem.



↳ Jaqueline Garutti exemplifica uma resposta: "Não tenho um nível tão avançado, mas conheço tal coisa, fiz tais cursos. Nesta semana, inclusive, já iniciei um curso rápido no YouTube para me dar mais conhecimento."



3. Não queime a largada. Espere o recrutador perguntar sobre os requisitos da vaga. "Não comece se justificando, se diminuindo, nem se precipite no discurso. Se for realmente importante para aquela função, ele vai fazer uma pergunta", diz Garutti.

Conselhos de CEO

Profissionais em cargos executivos dão dicas para quem está em início de carreira

Felipe Calbucci, 39, CEO da TotalPass - Divulgação

Sobre ele: Felipe Calbucci é CEO da América Latina da TotalPass, empresa de benefício corporativo de saúde e bem-estar. É formado em comunicação social com ênfase em publicidade e propaganda pela FAAP, com pós-graduação em liderança e disrupção pela Universidade de Stanford (EUA). Por mais de seis anos, foi diretor de vendas na Indeed, empresa de RH global.

Meu primeiro emprego... Foi como trainee na área de relacionamento com cliente da Amcham Brasil. A maior parte do meu dia a dia era visitar executivos de grandes empresas e entender suas necessidades quanto a networking e conteúdo. A experiência me ensinou como me portar em reuniões executivas, ter escuta ativa e trabalhar para entregar o que foi prometido.

Um erro do qual não me esqueço... Foi por volta de 12 anos atrás quando liderava uma divisão de negócios em uma consultoria de recrutamento e pressionava minha equipe de maneira constante. Trabalhávamos, em média, 12 horas por dia. Não percebia que as pessoas estavam infelizes com o excesso de trabalho e pressão até que uma avaliação do RH mostrou isso. Fui um pouco cético, mas topei uma mudança. Passei a focar nas entregas ao invés das horas trabalhadas e permitir horários mais flexíveis. Para minha surpresa, o resultado da equipe praticamente dobrou. Todos ficaram mais felizes e motivados e passaram a entregar muito mais.

Uma habilidade essencial... É a capacidade de receber feedbacks e mudar. Chamo isso de "coachability", mas também tem a ver com adaptabilidade e autoconhecimento. Quando uma pessoa está aberta a aprender com os outros e absorver os feedbacks, sua curva de crescimento é acelerada fortemente.

Um conselho para jovens... Busquem mentores, de preferência pessoas muito distintas, para absorver uma variedade de conhecimento e pontos de vista. Conversem com as pessoas, respeitem suas opiniões e procurem compreender suas perspectivas.

EM BUSCA DE EMPREGO?

Uma dica para te ajudar a ser contratado(a)

Como sobreviver a longos processos seletivos?



1. Não deposite todas as suas fichas em um único processo, indica Ticyana Arnaud, estrategista de carreira.

Por quê? Em quanto mais processos estiver participando, melhor, porque assim você não coloca todas as suas expectativas em apenas uma empresa.

2. Ao final das etapas, especialmente a entrevista, mande uma mensagem de agradecimento.

Por quê? O recrutador entrevista várias pessoas no mesmo dia e, no final dele, dificilmente vai lembrar de todas. Por isso, agradeça e cite algum ponto que vai fazê-lo se lembrar de você.

3. Não deixe para realizar as etapas no último momento.

Por quê? "Os testes [lógica ou de idiomas] exigem concentração, um espaço silencioso sem interrupções. Cada questão tem um tempo para a resposta", diz Yolanda Brandão, coordenadora de treinamento no Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios).

