Paris Hilton assina com X para criar live shopping e programas

A rede social X, ex-Twitter, assinou um contrato com a socialite Paris Hilton para que a celebridade crie o live shopping (canal de compras ao vivo), além de programas exclusivos de vídeo e conteúdo para outras mídias.

A intenção é usar a imagem de Paris Hilton para que o X consiga recuperar as perdas financeiras que teve nos últimos tempos. Em setembro, o dono da rede social, Elon Musk, afirmou que a empresa perdeu US$ 40 bilhões em valor de mercado.

O acordo com a famosa socialite é de dois anos. O valor não foi divulgado, mas a X informou que foi "atraente" para as duas partes.

Paris Hilton posa para fotos antes de desfilar para Stella McCartney na Semana de Moda de Paris - Stephanie Lecocq/Reuters

A parceria será um teste para Linda Yaccarino, que assumiu o cargo de CEO da plataforma em junho. Ela tem a tarefa de reviver as receitas depois que muitos anunciantes reduziram seus gastos citando preocupações com o relaxamento das políticas de moderação desde que Musk adquiriu a plataforma. De acordo com a CEO, as receitas caíram 60% nos EUA.

O acordo de dois anos exigiu que a socialite americana trabalhasse com a X para criar quatro programas de vídeo originais por ano, incluindo para seu espaço de compras ao vivo em desenvolvimento, disse a empresa. Hilton também produziria conteúdo em outras mídias da X, como seu recurso de áudio Spaces, acrescentou.

Yaccarino participou de encontros com grupos de Hollywood, como a Creative Artists Agency e a United Talent Agency, na tentativa de atrair estrelas e influenciadores, e, portanto, usuários e anunciantes, para a plataforma.

As parcerias desejadas fazem parte de sua estratégia para aumentar o público, vender mais publicidade e facilitar patrocínios e acordos de marca entre anunciantes e criadores.

O acordo também vem após Yaccarino enfrentar críticas generalizadas depois de uma entrevista tensa com Julia Boorstin, da CNBC, na Code Conference na semana passada, durante a qual ela teve dificuldades para responder perguntas sobre as métricas de usuários da X.

No mesmo dia, o Financial Times publicou uma entrevista com Yaccarino na qual ela evitou repetidamente perguntas sobre segurança e política na plataforma.

Na quinta-feira, Yaccarino deve se reunir com banqueiros do Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, MUFG, BNP Paribas, Mizuho e Société Générale - os credores que financiaram a aquisição da plataforma por Musk - para apresentar sua visão para a empresa.

Grupos de mídia social, incluindo o TikTok, recentemente investiram em canais de compras ao vivo após o sucesso da ferramenta na Ásia. No entanto, as experiências do Meta e do YouTube tiveram apenas sucesso limitado, já que os consumidores ocidentais ainda não estão familiarizados com o formato.

A X, quando ainda era chamada de Twitter, chegou a investir na área em 2021, mas teve pouco impacto, e agora possui um produto que permite aos usuários assistir, conversar e fazer compras na mesma janela. A empresa disse que, ao assistir a uma transmissão ao vivo com Hilton na X, os usuários poderiam navegar por um catálogo de produtos e, em seguida, clicar no site que vende os produtos para fazer uma compra por meio de seu navegador no aplicativo.

A X informou que trabalhará para ajudar Paris Hilton a garantir patrocínio de marca para cada um de seus programas na plataforma, incluindo as compras ao vivo. Seus vídeos regulares se concentrariam em temas como Halloween, música, maternidade e culinária, disse a X, enquanto Hilton também ajudaria a empresa a promover novos produtos para consumidores e lançamentos de recursos.

"Juntos, vamos explorar novas maneiras de nos conectar com todos vocês por meio de vídeo, vídeo ao vivo, compras ao vivo e até mesmo Spaces. E estamos apenas começando. Adoro isso", afirmou Paris Hilton, que tem 16,6 milhões de seguidores na X.