Linda Yaccarino assume cargo de CEO do Twitter no lugar de Musk

A nova presidente-executiva do Twitter, Linda Yaccarino, iniciou suas funções na empresa de mídia social, disse ela na noite de segunda-feira (5), cerca de um mês depois que Elon Musk a nomeou para a posição.

"Aconteceu -- primeiro dia!", tuitou a executiva, sem fornecer mais detalhes.

Linda Yaccarino, nova presidente-executiva do Twitter - AFP

Yaccarino, ex-chefe de publicidade da NBCUniversal, está assumindo o Twitter em um momento em que a plataforma de mídia social tenta reverter a queda na receita publicitária.

Musk, que atuou como presidente-executivo após comprar a empresa por US$ 44 bilhões em outubro passado, disse anteriormente que Yaccarino ajudará a construir um "aplicativo para tudo".

O ex-executivo da NBCUniversal Joe Benarroch também se juntou ao Twitter na segunda-feira. Ele supervisionava a estratégia de comunicação da divisão de Publicidade e Parcerias da empresa de propriedade da Comcast, reportando-se a Yaccarino, antes de ingressar no Twitter.

Yaccarino, 60, é uma figura muito importante na publicidade e tem relacionamentos firmes com profissionais de marketing e agências de publicidade, além de vínculos com a estrutura tradicional dos negócios mundiais, como o Fórum Econômico Mundial, do qual é uma das presidentes.

Segundo o Financial Times, os investidores do Twitter esperam que Yaccarino seja uma mão firme para reparar o relacionamento difícil de Musk com os anunciantes, que são a principal fonte de receita da empresa. A nomeação ocorre em um momento em que Musk vem lutando para manter as finanças da plataforma sob controle, conduzindo uma reestruturação dramática e um esforço de corte de custos que, segundo os críticos, causaram caos interno e problemas técnicos para os usuários.

