Microsoft anuncia contratação de Sam Altman, ex-chefe da OpenAI, que criou o ChatGPT

Londres | Financial Times

A Microsoft contratou Sam Altman e Greg Brockman para liderar uma equipe de pesquisa em inteligência artificial, três dias depois de ambos terem sido demitidos da OpenAI, empresa que eles co-fundaram.

Horas antes, a OpenAI, dona do ChatGPT, divulgou que Emmett Shear, cofundador da Twitch, assumirá o lugar de Altman na companhia.

Microsoft anuncia que contratará Sam Altman, demitido pela OpenAI na última sexta-feira - Amir Cohen - 05.jun.2023 / Reuters

Em post no X (antigo Twitter) nesta madrugada de segunda-feira (20), o CEO da Microsoft, Satya Nadella, disse que Altman e Brockman, "junto com colegas, se juntarão à Microsoft para liderar uma nova equipe de pesquisa avançada em IA".

"Estamos ansiosos para agir rapidamente e fornecer a eles os recursos necessários para o sucesso", acrescentou.

Altman retuitou a postagem de Nadella na segunda-feira, acrescentando: "A missão continua".

O preço das ações da Microsoft subiu 1,7% nas negociações pré-mercado na segunda-feira, recuperando-se de uma queda semelhante na sexta-feira após o anúncio da demissão de Altman.

A movimentação segue um fim de semana dramático em que Altman foi demitido abruptamente da OpenAI pelo conselho da empresa na sexta-feira. Ele e Brockman, que renunciou logo em seguida, estavam em negociações para voltar à OpenAI, mas essas negociações fracassaram no domingo.

De acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, Altman foi afastado devido a preocupações com seu compromisso com a missão da OpenAI de garantir uma IA segura e benéfica.

Uma pessoa com conhecimento direto da decisão do conselho disse que se tornou "impossível supervisionar" o co-fundador.

"Não houve um grande problema", acrescentou a pessoa. "O conselho chegou ao ponto em que não podia acreditar no que Sam lhes dizia".

Funcionários da OpenAI apoiaram Altman durante o fim de semana, enquanto investidores líderes na empresa, incluindo a Microsoft e empresas de capital de risco como Thrive Capital e Khosla Ventures, exploraram a possibilidade de reintegrá-lo ao seu antigo cargo.

No entanto, alguns funcionários focados na segurança da IA ficaram satisfeitos com a decisão de substituir Altman, de acordo com uma fonte próxima à empresa.

Desvendando IA Um guia do New York Times em formato de newsletter para você entender como funciona a IA Carregando...

Open AI anuncia substituto de Altman

No domingo, o conselho da OpenAI anunciou Emmett Shear, co-fundador do serviço de streaming de vídeo Twitch, como CEO interino.

Shear, que defendeu publicamente um lançamento mais lento da IA, escreveu no X na segunda-feira: "Aceitei esse emprego porque acredito que a OpenAI é uma das empresas mais importantes atualmente em existência.

"Antes de aceitar o emprego, verifiquei o motivo por trás da mudança", acrescentou. "O conselho não removeu Sam por qualquer desacordo específico sobre segurança, o motivo deles foi completamente diferente disso. Não sou louco o suficiente para aceitar esse emprego sem o apoio do conselho para comercializar nossos modelos incríveis".

Horas após a nomeação de Shear, Nadella anunciou que a Microsoft havia contratado Altman e Brockman.

A Microsoft, principal apoiadora da OpenAI, "continuará comprometida com nossa parceria com a OpenAI e tem confiança em nosso roteiro de produtos, em nossa capacidade de continuar inovando", escreveu Nadella.

Ele acrescentou que estava ansioso para "conhecer Emmett Shear e a nova equipe de liderança da OpenAI e trabalhar com eles".

O CEO da Microsoft assumiu um papel cada vez mais importante no desenvolvimento e lançamento comercial de ferramentas de IA, em um ano de avanço para a tecnologia.

Sua empresa comprometeu mais de US$ 10 bilhões em capital e créditos de infraestrutura para a OpenAI —embora nem todo esse capital tenha sido utilizado— e a Microsoft incorporou as poderosas ferramentas de IA generativa da OpenAI em seu software.

No início deste mês, Altman disse ao Financial Times em uma entrevista que planejava obter mais investimentos do gigante de Seattle além da quantia anterior de dinheiro, dizendo que tinha um "ótimo parceiro" na Microsoft.

Ao contratar dois co-fundadores da OpenAI que têm um amplo e dedicado grupo de seguidores entre os funcionários, a Microsoft provavelmente terá vantagem sobre concorrentes que estão tentando atrair talentosos pesquisadores e engenheiros de IA da OpenAI.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Vários funcionários da OpenAI expressaram consternação com o rumo que sua empresa tomou durante o fim de semana, com alguns anunciando planos imediatos de sair como resultado.