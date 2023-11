Sam Altman não retorna ao posto de CEO da OpenAI; Emmett Shear é o novo interino

Sam Altman não retornará como CEO da OpenAI, e o ex-chefe da Twitch, Emmett Shear, se tornará o novo CEO interino, informou o The Information no domingo, citando a declaração do diretor do conselho, Ilya Sutskever, à equipe da empresa.

Shear foi cofundador da Twitch e deixou a plataforma de streaming de vídeo ao vivo de propriedade da Amazon no início deste ano.

A OpenAI não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.

Sam Altman, CEO da OpenAI, participa da Cúpula de CEOs da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) em São Francisco, Califórnia, EUA, 16 de novembro de 2023 - Carlos Barria/REUTERS

Altman não retornará à empresa como CEO, apesar dos esforços dos executivos da empresa para trazê-lo de volta, disse o relatório, citando Sutskever. O relatório não deu outros detalhes. A Reuters não conseguiu verificar imediatamente a declaração citada pelo The Information.

Altman e o ex-presidente da OpenAI, Greg Brockman, juntaram-se aos executivos na sede da empresa em São Francisco no domingo, depois que a CEO interina Mira Murati disse à equipe que convidou Altman, informou o The Information anteriormente neste domingo (20).

Altman está discutindo um possível retorno à empresa por trás do bot ChatGPT e melhorando a estrutura de governança da empresa, ao mesmo tempo em que considera lançar um novo empreendimento de inteligência artificial (IA), informou a Reuters no domingo.

O conselho da empresa demitiu na sexta-feira Altman, que para muitos era o rosto humano da IA generativa, enviando ondas de choque por toda a indústria de tecnologia.

Altman postou no domingo na plataforma de mensagens X uma imagem sua usando um crachá de convidado OpenAI com a legenda: "primeira e última vez que uso um desses".

A demissão de Altman irritou funcionários atuais e antigos e preocupou-os sobre como uma venda de ações de US$ 86 bilhões poderia ser afetada pela súbita reviravolta administrativa.

O ex-presidente e cofundador da OpenAI, Brockman, também chegou ao escritório no domingo, informou o The Information. Brockman deixou o conselho como presidente como parte da mudança administrativa e anunciou na sexta-feira que deixou a empresa.

Se Altman retornar à OpenAI, a Microsoft, seu maior patrocinador, está considerando assumir um papel no conselho, informou o Information, citando duas pessoas familiarizadas com as negociações.

A Microsoft poderia ocupar um lugar no conselho de administração da OpenAI ou como observadora do conselho sem poder de voto, acrescentou o relatório. (Reportagem de Urvi Dugar em Bengaluru e Stephanie Kelly em Nova York Edição de Chris Reese e Nivedita Bhattacharjee)