Decisão de Justiça dos EUA contra Google coloca em risco US$ 20 bi para Apple

O lucrativo acordo da Apple com o Google pode estar ameaçado depois que um juiz dos Estados Unidos determinou que o gigante das buscas está operando um monopólio ilegal.

Uma possível solução para o Google evitar ações antitruste pode envolver o término do acordo com Apple, que torna seu mecanismo de busca como padrão nos dispositivos da companhia norte-americana, disseram analistas de Wall Street na terça-feira (6).

De acordo com os analistas do Morgan Stanley, o Google paga US$ 20 bilhões (R$ 112,48 bilhões) por ano à Apple, ou cerca de 36% do que ganha com a publicidade de busca feita por meio do navegador Safari, pelo privilégio.

Derrota do Google em tribunal pode ameaçar acordo de US$ 20 bilhões com Apple - Dado Ruvic/Reuters

Se o acordo for desfeito, a Apple poderá sofrer um impacto de 4% a 6% no lucro, estimam os analistas.

O pacto tem validade até pelo menos setembro de 2026 e a Apple tem o direito de prorrogá-lo unilateralmente por mais dois anos, de acordo com reportagens da mídia publicadas em maio, que citaram um documento apresentado pelo Departamento de Justiça no caso antitruste.

"O resultado mais provável agora é que o juiz decida que o Google não deve mais pagar pelo posicionamento padrão ou que empresas como a Apple devem solicitar proativamente que os usuários selecionem seu mecanismo de busca, em vez de definirem um padrão e permitirem que os consumidores façam alterações nas configurações, se desejarem", disseram os analistas da Evercore ISI.

"A mensagem aqui é que, se você tem uma posição dominante no mercado com um produto, é melhor evitar o uso de acordos exclusivos e garantir que qualquer acordo que você faça dê ao comprador a livre escolha de substituí-lo", afirmou Herbert Hovenkamp, professor de direito da Universidade da Pensilvânia. A disputa jurídica poderá se estender até 2026.

Ainda assim, se o acordo for cancelado, a Apple terá várias opções, incluindo a oferta de alternativas aos clientes, como o Microsoft Bing, ou potencialmente um novo produto de pesquisa desenvolvido pela OpenAI.

Os analistas concordam que a decisão acelerará o movimento da Apple em direção aos serviços de pesquisa com tecnologia de IA. Recentemente, ela anunciou que levaria o chatbot ChatGPT da OpenAI para seus dispositivos.

Em uma mudança de acordos exclusivos que ajudariam a Apple a evitar a fiscalização regulatória, a empresa divulgou que também está em negociações com o Google para adicionar o chatbot Gemini e planeja adicionar outros modelos de IA também.

A Apple também está reformulando a Siri com tecnologia de IA, dando-lhe mais controle para lidar com tarefas que se mostraram complicadas para o assistente digital no passado, como escrever emails e interagir com mensagens.

"A Apple pode ver isso como um revés temporário, especialmente porque ganha muito com o acordo de pesquisa do Google, mas também é uma oportunidade para eles se voltarem para soluções de IA para pesquisa", comentou Gadjo Sevilla, analista da Emarketer.