Cruzeiro do Safadão: veja imagens do navio que reúne de Arthur Lira a Jojo Todynho

São Paulo

Partiu na segunda-feira (10) o "WS on Board", cruzeiro do cantor Wesley Safadão. A viagem de três dias conta com serviços de luxo e convidados famosos. Entre eles, Zé Neto e Cristiano, Bell Marques e Léo Santana. Chama a atenção também outros nomes presentes, como a cantora Jojo Todynho e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Com ingressos esgotados, o cruzeiro partiu de Port Canaveral, na Flórida (EUA), e fez uma parada a "Ilha do Safadão", nas Bahamas. A viagem oferece ainda uma série de mordomias. Entre elas, lençóis egípcios, serviço de mordomo 24 horas e uma experiência luxuosa e privativa no Yacht Club, uma área mais exclusiva que é vendida como "um iate dentro de um navio".

Cantor Wesley Safadão é o anfitrião do "WS on Board" - Divulgação/WS on Board

O navio MSC Seaside tem 2.026 cabines com capacidade para 5.084 hóspedes. Na parte interna do navio, há diversas atrações como parque aquático com cinco tobogãs, pista de boliche, sala de cinema, cassino e nove restaurantes. Aqueles que pagaram mais caro podem aproveitar ainda o One Pool Deck, um espaço com piscina, hidromassagens e bares exclusivos.

Já a Ocean Cay, ilha do Safadão nas Bahamas, foi reservada para uso exclusivo dos participantes do passeio. Ela conta com mais de 3 quilômetros de "praia intocada", segundo os organizadores.

A experiência é mais uma no mercado de cruzeiros temáticos, que está em expansão. Para participar, os hóspedes das cabines mais baratas, sem janela, desembolsaram R$ 5.408 por pessoa.