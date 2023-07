Por que as pessoas, como as do submarino do Titanic, se arriscam tanto em viagens?

Financial Times

Tomaz Rotar sabe alguma coisa sobre a vida e a morte em ambientes extremos. Em fevereiro de 2021 o cirurgião maxilofacial esloveno estava sentado em uma pequena barraca a 7.300 metros de altitude na K2, a segunda montanha mais alta do mundo. Mais de 20 alpinistas estavam reunidos no escuro na encosta nevada, tendo chegado ao acampamento sob ventos cada vez intensos e temperatura que já estava a -30 ºC.

A janela meteorológica que eles vinham buscando já estava começando a se fechar. Para terem chance de alcançar o cume antes disso, eles teriam que partir quase imediatamente.

Escalada em Patriot Hills, Antártida - Martin Hartley/Eyevine

A maioria dos alpinistas presentes ali naquela noite fez a mesma coisa: esperaram o amanhecer e iniciaram a descida, não obstante a frustração de muitos por terem pago pelo menos US$ 20 mil a firmas de guias especializados pela chance de alcançar o topo da montanha no inverno, façanha que fora realizada pela primeira vez apenas algumas semanas antes. Outros, porém, se animaram a sair novamente no escuro e seguir adiante na tentativa de realizar aquilo para o qual haviam vindo desde o outro lado do mundo.

Rotar foi um dos sete alpinistas a tomar a decisão de seguir adiante. Ele só desistiu da empreitada horas mais tarde, quando se deparou com uma fissura imprevista. Três outros alpinistas conseguiram atravessá-la e continuaram a escalada. Quando eles não retornaram, foi lançada uma busca frenética que capturou a atenção da mídia mundial, com helicópteros militares e até um caça-bombardeiro vasculhando o K2.

Os três alpinistas morreram naquela noite. Seus corpos congelados só puderam ser localizados meses mais tarde. Enquanto Rotar acompanhava as notícias sempre atualizadas sobre o submersível Titan, alguns dias atrás, com um sentimento de apreensão que é seu velho conhecido, ele refletiu sobre os cálculos mentais feitos por aventureiros ricos quando se veem diante da decisão crucial: ficar ou partir?

"É o mesmo tipo de pessoa que sente o mesmo tipo de anseio, seja de mergulhar nas profundezas do mar, escalar montanhas muito altas ou correr para muito longe", ele diz. "É uma espécie de doença, como um veneno que corre em suas veias e faz você querer ir. Porque você deseja aquela sensação profundamente empolgante que vem quando o perigo foi superado e você sabe que realizou alguma coisa. E depois sente que você nem sequer entende como vivia antes disso –por isso, você volta e faz tudo de novo."

Imagem de arquivo mostra o submersível Titan - OceanGate Expeditions/Handout via Xinhua

Um nicho se formou na extremidade radical e muitas vezes caríssima da indústria do turismo, criado em resposta à demanda por variações dessa mesma sensação. Dos oceanos às montanhas, passando por calotas de gelo polar e vulcões ativos –e agora à vastidão do espaço sideral—, há cada vez mais pessoas dispostas a desembolsar pequenas fortunas para correr atrás de seus sonhos grandes e às vezes perigosos.

Mesmo o Polo Sul, que após a expedição malfadada de Robert Falcon Scott, em 1912, só voltou a ser visitado por humanos em 1956, hoje é oferecido em folhetos turísticos. A cerca de 800 metros da Estação Polo Sul Amundsen-Scott, dos EUA, há uma estação para turistas que acolhe visitantes com uma placa anunciando "o resort mais austral do mundo". A Antarctic Logistics & Expeditions, que administra o local, oferece maneiras diversas para se chegar até lá, incluindo a viagem "south pole overnight" por US$ 65 mil, em que o turista simplesmente voa até lá e volta (e recebe um certificado na volta).

O interesse em conhecer a Antártida –o continente mais gelado e mais elevado do mundo e onde venta mais— vem crescendo. A maioria das pessoas chega em navios de cruzeiro e aterrissa em embarcações pequenas. O número de pessoas que desembarcam no continente dobrou, de 26 mil no verão austral de 2014/15 para 55 mil em 2019/20.

Dados da Associação Internacional de Operadoras de Turismo Antártico também registram algumas das atividades que eles praticaram. Na temporada mais recente, turistas fizeram remo em pé (stand-up paddle) 598 vezes, mergulho com snorkel 1.661 vezes, snowboard 766 vezes e 4.217 mergulhos em submersíveis.

Como é o caso das outras áreas do mundo do turismo radical, as operadoras turísticas estão reduzindo mais e mais os elementos que diferenciam férias de expedições.

Além de viagens aéreas até o Polo Sul, a Antarctic Logistics & Expeditions propõe itinerários diversos que o observador casual poderia supor que fossem reservados para exploradores profissionais. Você quer esquiar da borda do continente até o Polo Sul, uma viagem épica de 60 dias, enfrentando temperaturas de até - 30 ºc? Vá para o site e, se puder arcar com o custo, US$ 85 mil, clique no botão "reservar agora". A viagem será liderada por um guia experiente (mas fica a seu critério mencionar isso ou não em seu press release e suas postagens no Instagram).

Uma opção especialmente popular é a expedição "esquiar o último grau", em que o viajante é deixado de avião a 110 km do Polo (um grau de latitude) e então percorre esse último trecho de esqui, em cerca de cinco dias. Os aventureiros que têm pouco tempo ainda podem sentir o gostinho de uma travessia polar clássica. Segundo a Associação Internacional de Operadoras de Turismo Antártico , o número de pessoas que fizeram a viagem de US$ 75 mil triplicou nos três anos até 2019. Os interessados podem partir em 7 de dezembro, 14 de dezembro ou 4 de janeiro do ano seguinte.

"Levamos nossos clientes o mais longe que eles querem ir, com opções que vão do rapel à tirolesa, passando por sentir o gostinho de como é ser um explorador polar", diz Patrick Woodhead, aventureiro recordista na Antártida e fundador da operadora de luxo antártica White Desert.

Tendo começado em 2005 com três barracas e dois clientes, hoje a White Desert opera três acampamentos, cada um para 12 hóspedes, oferecendo coquetéis, refeições preparadas por chefs, uma cápsula para ioga, sauna e biblioteca. As opções de transporte incluem um jatinho particular Gulfstream (um serviço que Hamish Harding, um dos cinco mortos no submersível Titan, ajudou a criar). Os clientes geralmente desembolsam em torno de US$ 100 mil por viagem.

"Acho que esse tipo de turismo é exatamente o que as pessoas estão procurando", diz Woodhead. "Quando as pessoas vêm para a Antártida, estão desconectadas de seus telefones. Estão em uma situação e um ambiente de outro mundo, e isso transforma as pessoas profundamente."

Os pinguins-imperadores na Antártida - Christopher Walton

Embora o turismo na Antártida esteja se tornando algo mais normal, ainda há riscos. A Guarda Costeira americana está fazendo um inquérito no momento depois da morte de quatro turistas de navios de cruzeiro em três incidentes distintos no final de 2022. Dois morreram quando um barco inflável emborcou, um quando uma "onda assassina" atingiu o navio e ainda outro caiu e bateu a cabeça nas águas revoltas.

Mas uma das coisas bizarras sobre o turismo radical é que o risco parece atrair os clientes, e não desanimá-los. Dois dias apenas depois de um vulcão entrar em erupção na ilha White, ao largo da Nova Zelândia, em 2019, matando 22 pessoas, um guia de barcos em Whakatane, a cidade mais próxima ao vulcão, contou a jornalistas que havia começado a receber novas solicitações de turistas interessados em ir para lá. Uma mulher disse que queria ver White Island de perto "para sentir a fúria".

"É o mesmo tipo de coisa de que falam os poetas românticos quando descrevem o aspecto sublime da natureza –os espetáculos naturais que nos tiram de dentro de nós mesmos e nos fazem transcender a experiência humana cotidiana", diz Amy Donovan, geógrafa e vulcanologista da Universidade Cambridge que acompanha a demanda crescente pela proximidade com erupções de lava e cinzas vulcânicas. Mais de 350 mil pessoas foram até o vulcão Fagradalsfjall, na província de Reykjanes, na Islândia, nos dez meses seguintes à sua erupção em março de 2021.

Após a morte de duas pessoas na regata de volta ao mundo de iates Clipper em 2015/16, o número de interessados em participar da competição aumentou. Quando o célebre esquiador radical americano Doug Coombs morreu em um acidente em La Grave, França, em 2006, acontecimento descrito na época como "a morte de Superman", guias observaram um aumento nítido no número de turistas americanos interessados em esquiar na estação.

Os desastres também parecem atrair alpinistas ao Himalaia. O inverno letal de 2021 no K2 –em que dois alpinistas morreram em quedas, além dos três que se perderam perto do pico— apenas fez crescer a demanda por tentativas de subir uma montanha que é muito mais perigosa que o Everest. Cerca de 200 pessoas alcançaram o cume do K2 no verão passado –mais que o triplo do recorde anterior.

"As pessoas querem escalar o Everest porque é perigoso e envolve risco", diz Lukas Furtenbach, guia de alpinismo austríaco especializado em expedições premium ao monte Everest (seus pacotes custam até US$ 217 mil, incluindo vídeo e fotos personalizados e de nível profissional). "Se ninguém morresse e fosse 100% seguro, isso não seria uma aventura. Acho que a demanda cairia."

Na temporada de escaladas do Everest deste ano, o número de pessoas que fizeram a escalada foi recorde –assim como o número de mortes, 17. Furtenbach, cujos clientes todos chegaram ao pico em segurança, está mais e mais preocupado com o que vem acontecendo quando dinheiro, ego e o desejo humano de viver emoções fortes colidem em lugares perigosos.

"Eu diria que 14 dessas mortes poderiam ter sido evitadas se protocolos de segurança muito simples tivessem sido respeitados", ele fala. "Quatro deles eram clientes que desapareceram no dia que chegariam ao pico. No caso de outras pessoas, seu estoque de oxigênio se esgotou. Essas coisas deveriam ser impossíveis. Estão acontecendo porque as operadoras não são regulamentadas."

Nem todo o turismo radical envolve grande esforço físico. Woodhead, o fundador da White Desert, foi à Guiné Equatorial, numa palestra na conferência inaugural da Most Traveled People (MTP –pessoas mais viajadas). O evento é voltado a "viajantes competitivos", um grupo em rápida expansão de pessoas que procuram visitar o máximo possível de lugares na Terra, registrando suas visitas online para poder subir nas tabelas de classificação.

Tendo decidido que a lista de 193 países reconhecidos pela ONU é um objetivo muito fácil de alcançar, os entusiastas dividiram o mundo ainda mais; a lista da MTP hoje abrange 1.500 países, regiões, territórios, dependências, grupos de ilhas e assim por diante. (O atual primeiro colocado na lista é Harry Mitsidis, 51 anos, que já foi a 1.362 desses lugares.)

Time de alpinistas nepaleses acampa próximo ao K2, no Paquistão - Amelie Herenstein/AFP

A MTP não é a única entidade desse tipo. Desde 2009, o Extreme Traveler International Congress (Etic –Congresso Internacional de Viajantes Radicais) vem organizando encontros de turistas interessados em ir além do que os folhetos turísticos propõem. Alguns dos encontros já aconteceram em locais como Bagdá, Mogadício e Rockall, uma ilhota de granito no Atlântico norte.

"Acho que há uma consciência crescente de que é possível chegar a esse tipo de lugares", diz James Willcox, cuja empresa Untamed Borders organiza viagens para destinos que incluem o Afeganistão, Síria e Iêmen e já organizou eventos para o Etic.

"Anteriormente, se um destino não constasse do folheto da Thomas Cook ou se não houvesse um guia de viagem 'Lonely Planet' para ele, as pessoas tinham zero informações. Hoje é relativamente fácil encontrar informação sobre qualquer lugar online, e as redes sociais têm um efeito normalizador: a partir do momento em que você começa a procurar, percebe que outras pessoas também estão indo, por mais esdrúxulo o destino possa parecer."

A Virgin Galactic deve lançar seu primeiro voo espacial comercial na semana que vem. Oitocentas pessoas já compraram passagens, que hoje custam US$450 mil.

O desejo de completar desafios definidos e poder dá-los como feitos está presente em boa parte do turismo radical. Como escalar "os sete picos" (a montanha mais alta de cada continente) já se tornou comum, os aventureiros passaram a buscar o "grand slam dos exploradores" (os sete picos, mais os Polos Norte e Sul) ou até mesmo a "trinca radical dos exploradores" (os pontos mais elevados e mais profundos da Terra –o pico do Everest e a Depressão Challenger, na Fossa das Marianas, além do espaço).

Uma nova geração de turistas radicais agora está correndo para escalar todos os 14 picos mundiais com mais de 8.000 metros de altitude, frequentemente usando extenso apoio de helicópteros para isso. Críticos observam que essa abordagem cria um número restrito de objetivos mais desejados e ao mesmo tempo ignora os caminhos menos percorridos.

O fenômeno mais amplo de comprar aventura tem antecedentes que vêm de longe, diz Leo Houlding, alpinista profissional que já participou de uma série de expedições inovadoras. "Desde os primórdios da exploração, pessoas ricas patrocinaram expedições e pagaram para participar delas", ele disse.

"Na chamada era de ouro do alpinismo europeu, os picos eram escalados por britânicos ricos com a ajuda de guias locais pagos. Alguns deles provavelmente eram bons alpinistas; outros provavelmente pagavam para ir para que depois pudessem gabar-se de seus feitos." Mesmo assim, ele fala, a tendência do turismo radical explodiu nos últimos dez anos.

O espaço oferece a atração de uma nova fronteira. A Virgin Galactic está prevista para lançar seu primeiro voo espacial comercial na próxima semana –uma experiência de duas horas de duração que chegará a aproximadamente 88 quilômetros acima da superfície da Terra. Oitocentas pessoas já compraram passagens, que estão custando US$450 mil. Enquanto isso, o foguete Blue Origin, pertencente a Jeff Bezos, chega a 99 quilômetros acima da superfície da Terra em apenas 11 minutos. Desde seu primeiro voo tripulado, em 2021, seus passageiros já incluíram o ator de "Star Trek" William Shatner, o explorador submarino Victor Vescovo e Hamish Harding.

Uma opção mais descontraída é a Space Perspective, uma cápsula para oito pessoas que será levada debaixo de um balão para uma altitude de cerca de 30 quilômetros (a estratosfera, não o espaço). A promessa feita aos passageiros é: "Nada de foguetes. Nada de aceleração g", mas sim um voo de seis horas, "meticulosamente elaborado" e que inclui "uma refeição e coquetéis". A empresa espera lançar o primeiro voo no final de 2024. As passagens já estão à venda por US$ 125 por pessoa.

Muitas das operadoras estão desenvolvendo turismo e viagens espaciais comerciais concomitantemente, e o turismo radical se aproxima cada vez mais da ciência e conservação. Enquanto Woodhead, da White Desert, abriu sua empresa pegando carona em um avião de carga russo que levava cientistas à Antártida, ele diz que hoje seus aviões levam 250 cientistas por ano ao continente, o mesmo número que o de seus turistas pagantes. A Original Travel está oferecendo uma viagem a Botsuana, ao preço de US$ 52 mil por pessoa, em que os turistas vão ajudar com a libertação de uma dúzia de rinocerontes transferidos de local.

Jimmy Carroll, da operadora de turismo Pelorus, recentemente organizou uma viagem para uma família rica que envolvia o frete de um iate com helicóptero a bordo para ir à Antártida. A pedido do cliente, Carroll organizou o frete de um segundo iate, com um segundo helicóptero, para levar uma equipe de pesquisadores que também dariam aulas à filha de 12 anos do cliente.

A Pelorus também oferece acesso a submersíveis do tipo que já se tornou de rigor em expedições com super-iates –as embarcações cada vez mais procuradas que são feitas para navegar nos mares mais inóspitos sem abrir mão do conforto. Alguns dos clientes de Carroll recentemente fretaram o U Boat Navigator, um iate de 24 metros que acomoda seis pessoas e é equipado com dois submersíveis. Ambos foram construídos pela Triton, cujos veículos submarinos, que custam até US$ 40 milhões, foram usados para filmar a série "Blue Planet", da BBC.

O telescópio Euclid é lançado num foguete da SpaceX a partir da Flórida - Gregg Newton/ AFP

A empresa da Flórida recebeu uma injeção de ânimo no ano passado quando atraiu dois investidores novos: Ray Dalio, bilionário americano administrador de fundos hedge, e James Cameron, diretor do filme "Titanic" e submarinista.

"As pessoas ficam intrigadas pelo fato de que 70% do mundo é coberto de água e que conhecemos muito pouco dela", diz Carroll. "Coisas como os programas de David Attenborough ajudaram a ativar a imaginação de muita gente."

Possivelmente o turista mais radical de todos voltou à Terra no mês passado após uma visita de oito dias à Estação Espacial Internacional. John Shoffner, 67, ex-executivo-chefe da empresa de cabos de fibra óptica Dura-Line, foi um dos três astronautas que pagou por uma passagem na segunda viagem espacial da Axiom. A empresa não informou quanto eles pagaram, mas havia mencionado previamente preços de US$55 milhões.

Como muitos aventureiros, Shoffner é experiente em muitas modalidades: ele participa de corridas de carro de 24 horas no autódromo alemão de Nürburgring, faz paraquedismo e BASE jumping e já atravessou a América em corrida de bicicleta sem equipe de apoio.

Por que ele faz essas coisas? "São divertidas", ele diz. "Te ajudam a encontrar sua ousadia. Eu diria que te ajudam a encontrar seu limite, mas você não quer realmente encontrar o limite."