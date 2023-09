Conheça Ocala, um parque de diversões natural perto de Orlando com tirolesas

Ocala (Estados Unidos)

A Flórida já recebe milhões de turistas todos os anos, especialmente os brasileiros, mas agora quer se firmar como um destino que pode ir além dos parques temáticos e dos outlets de Orlando ou das praias de Miami, St. Pete e Fort Lauderdale.

Prova disso é a cidade de Ocala, uma espécie de parque de diversões natural a 130 quilômetros de Orlando e um bom destino para se desconectar da correria da Disney em uma viagem curta, de três dias no máximo.

Passeio de caiaque no Silver River, dentro do Silver Springs State Park, em Ocala, nos Estados Unidos - Sandra G./Adobe Stock

A cidade, aliás, é conhecida como a capital mundial do cavalo. Ela abriga o World Equestrian Center, o maior centro equestre dos Estados Unidos, com 270 mil metros quadrados, uma área equivalente a 27 campos de futebol.

O espaço é localizado dentro do The Equestrian, um hotel de cinco estrelas com diárias que vão de US$ 300 a US$ 3.000, ou de R$ 1.500 a R$ 15 mil, um valor superlativo ante à diária média de R$ 500 de outros hotéis. Não é preciso, no entanto, hospedar-se lá para conhecer o complexo ou assistir a uma competição.

Cavalos e arenas suntuosas à parte, talvez o principal destaque de Ocala sejam suas águas cristalinas, que dominam a maioria dos pontos turísticos da cidade. É o caso do Rainbow River, um rio convidativo para mergulhos em meio a nascentes e passeios de caiaque ou stand up paddle, que podem ser alugados por US$ 30, ou cerca de R$ 150.

O Silver River, dentro do parque Silver Springs —a atração mais antiga da Flórida, que existe desde 1870— também oferece um bom passeio contemplativo na água. Lá, a dica é o passeio de caiaque, por US$ 12, ou R$ 60. Através das águas cristalinas, é possível admirar os crocodilos, peixes-boi e tartarugas que dominam a fauna local.

Embora também seja permitido mergulhar nesses locais, quem quer se banhar deve ir até a Juniper Springs, com águas igualmente cristalinas, quentes o ano todo e repletas de peixinhos.

Já para quem busca aventura, a dica são os cem quilômetros de trilhas de mountain bike da cidade. E não precisa se preocupar com bagagem extra no avião, já que há estabelecimentos que, além de guiar os visitantes, também alugam bicicletas.

É uma boa oportunidade para percorrer o interior da floresta e admirar a vegetação, mas é preciso ter cautela. Este repórter, por exemplo, caiu de uma bicicleta no início de uma trilha das mais fáceis, torceu o tornozelo e acabou no hospital da cidade, motivo pelo qual é sempre bom ter um seguro em viagens ao exterior.

Por fim, há o circuito de tirolesas de Ocala, o maior e mais alto do estado da Flórida. São nove tirolesas, a mais longa com 335 metros de comprimento, que se localizam entre penhascos rochosos rodeados porlagos azuis e imensas árvores.

O passeio de três horas custa US$ 110, ou R$ 560. Pode ser difícil encará-lo, mas os procedimentos de segurança do trajeto trazem a confiança necessária para vencer o medo e se deixar levar pela beleza dos cânions.

O jornalista viajou a convite do Visit Florida