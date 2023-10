Guia Michelin vai avaliar hotéis com chaves no lugar de estrelas

São Paulo

Referência em restaurantes há 123 anos, o Guia Michelin entrou no mundo da hotelaria. A partir de 2024, a publicação homônima à fabricante de pneus francesa vai classificar "os hotéis mais excepcionais do mundo" —não com estrelas, mas com chaves.

A nova seleção vai avaliar cerca de 5.000 hotéis em 120 países, com uma variedade de faixas de preço e estilos. Um dos objetivos da publicação é orientar os viajantes para acomodações "que ofereçam muito mais do que apenas um quarto para uma noite", segundo a empresa.

Guia Michelin é uma referência na avaliação de restaurantes - AFP

A publicação atribuirá chaves a estabelecimentos com base em cinco critérios: experiência local, individualidade, excelência em arquitetura e design de interiores, qualidade e consistência no serviço e uma relação custo-benefício consistente.

A ideia é ajudar turistas a aliarem experiências gastronômicas com uma estadia memorável em um hotel. O Guia quer ainda possibilitar que os usuários escolham, reservem e comentem sobre a experiência em uma única plataforma.

As primeiras chaves Michelin serão anunciadas no primeiro semestre de 2024, informou a empresa. Todos esses estabelecimentos poderão ser reservados por meio de seu site, operação que gerará comissões para a Michelin.