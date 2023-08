Guia Michelin volta ao Brasil para avaliar restaurantes do Rio e de São Paulo

São Paulo

O Guia Michelin, uma das publicações sobre gastronomia mais famosas do mundo, vai retornar ao Brasil em março de 2024. A edição irá selecionar e avaliar os restaurantes do Rio de Janeiro e de São Paulo. É uma notícia bastante aguardada pelos amantes da gastronomia.

Prato do restaurante D.O.M., avaliado com duas estrelas Michelin em 2020 - Ricardo D'Angelo/Divulgação

O guia recebeu apoio das prefeituras das duas cidades e de seus respectivas Secretarias de Turismo para retornar com suas recomendações de estabelecimentos brasileiros.

"As inspetoras e inspetores do Guia Michelin já começaram a voltar a estes bons restaurantes e agora estão ansiosos para revelar sua próxima edição em março de 2024", afirmou Gwendal Poullennec, Diretor Internacional do Guia Michelin, em nota divulgada à imprensa.

Os restaurantes serão selecionados de forma independente de acordo com a metodologia do Guia, que avalia critérios como a qualidade dos ingredientes, o domínio das técnicas culinárias, a harmonia dos sabores, a personalidade do chef expressa na cozinha e a consistência no menu.

Os restaurantes brasileiros foram avaliados pela primeira vez em 2015. A versão mais recente do guia de capa vermelha foi publicada em 2020. Depois, devido à pandemia de Covid, sua disponibilidade ficou restrita ao formato online e ao aplicativo Michelin.

Na edição de 2024, as recomendações estarão disponíveis em formato digital no site e também no aplicativo.