Foz do Iguaçu tem cataratas cheias e roteiro para crianças; veja o que fazer na região

Foz do Iguaçu

Quem chega a Foz do Iguaçu se depara com a BR-469, conhecida como rodovia das Cataratas, em processo de duplicação. Além do alargamento da via que leva ao Parque Nacional Iguaçu, há ainda a construção da ponte da Integração, mais uma opção de ligação com o Paraguai.

As ampliações, porém, não acontecem só no asfalto. A região turística pela natureza diversificou nos últimos anos a oferta de atrativos, sobretudo para quem viaja em família.

As cataratas, por óbvio, são o motivo principal de quem vai para a região. Em razão das chuvas no Paraná, a vazão das águas chegou a ficar 16 vezes maior que a média, mudando bem o cenário local. O fluxo de água ganhou tons de marrom e uma correnteza de impressionar.

Por medida de segurança, a passarela que dá acesso ao mirante da Garganta do Diabo ficou interditada em meados de outubro, mas já reabriu. O Macuco Safári, passeio de barco no rio e nas cataratas, também voltou a operar. Do lado argentino, o trecho de uma passarela foi destruído, mas outras áreas do parque estão disponíveis.

Em tempos de muita cheia, a impressão é de que há uma garoa constante, mas são respingos das imensas quedas d'água. A partir dos mirantes, mesmo em dias nublados, é possível avistar arco-íris entre uma cachoeira e outra. Quatis, pássaros e outros animais da mata atlântica circulam livremente.

Fora do parque, os vizinhos sul-americanos estão logo ali. Além das cataratas, Puerto Iguazú, na Argentina, atrai brasileiros com parrilla e empanadas, enquanto as lojinhas da feirinha local empilham alfajores e doces de leite de cor escura e textura densa. Cassinos e casas que vendem vinhos a preços módicos também agradam o turista e não são difíceis de encontrar.

Quem quiser fazer comprinhas e não tiver tempo de atravessar para Ciudad del Leste pode recorrer ao Duty Free argentino e também ao shopping Catuaí, em Foz, que abriga duas lojas de departamento paraguaias famosas, a Paris e a Cellshop. Bebidas, brinquedos e produtos cosméticos são destaque.

MAIS DE FOZ DO IGUAÇU COM CRIANÇAS

Compras, vinhos e cassinos alegram os 18+, mas a região reserva atrações exclusivas para crianças e outras em que elas se divertem e aprendem junto com os adultos.

PARQUE DAS AVES

Desde 2016, o parque mudou o foco do trabalho para se tornar refúgio de aves da mata atlântica. Anos atrás, mais animais estrangeiros viviam no local e os visitantes podiam tirar fotos com araras, tucanos e cobras nos ombros. Hoje isso não existe mais. Alguns animais de fora permanecem lá, mas o contato ocorre dentro de viveiros imersivos, onde o toque não é permitido.

As estrelas são os de casa, como jacutingas, mutuns-de-alagoas, tucanos e as dezenas de araras e maritacas que botam todo o mundo para olhar para cima e admirar os sobrevoos bem próximos às cabeças.

Pássaro em viveiro imersivo, no Parque das Aves, em Foz do Iguaçu - Dani Braga/Folhapress

Onde: av. das Cataratas, 12450. Quando: diariamente, das 8h30 às 16h30. Ingresso: R$ 80 inteira, crianças de até 8 anos não pagam. Há meia entrada para estudantes, professores, militares, pessoas com deficiência, doadores de sangue e idosos.

A experiência é exclusiva para quem se hospeda no Bourbon Eco Resort. Em setembro, o complexo inaugurou um espaço de 400 m2 com piscina de bolinhas temática, arvorismo indoor com escorregadores e casinhas da Mônica, da Magali, do Cebolinha e do Cascão, entre outros brinquedos. Há também outra área menor voltada para crianças pequenas, além de uma pista de dança dos personagens versão jovem.

Tal qual o resort de Atibaia (SP), o irmão paranaense oferece suítes da Mônica e do Cebolinha e encontros com personagens aos fins de semana e feriados. No de 12 de outubro, o hotel acomodou 325 crianças, recorde de pequenos hóspedes.

Além das atrações dedicadas à obra de Maurício de Sousa, há piscina infantil com brinquedão, recreação com monitores divididos por faixa etária, espaço de jogos, casa na árvore, piqueniques e espetáculos.

O local também é refúgio de animais resgatados, como araras, saguis e veados em extinção.

Para o fim de ano, o hotel terá programação estendida e direcionada às crianças, com mais visitas de personagens, presença do Papai Noel e carrossel, além de festas e banquetes para os adultos.

Obras dão spoiler sobre um novo bar de piscina, enquanto um parque aquático com rio lento de águas termais e lago artificial com chão de areia estão saindo do papel.

Onde: av. das Cataratas, 2345, Vila Yolanda. Central de Reservas: (45) 99116-4977 / reservas pelo site.

MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS

Cada um dos três países conta com um marco, de onde é possível avistar os outros. Do lado brasileiro, há um restaurante e paga-se entrada para ver o obelisco, uma vila cenográfica e shows de danças típicas. Um dos principais chamarizes, entretanto, é natural: o encontro dos rios Iguaçu e Paraná, com águas de diferentes cores.

Onde: ac. Três Fronteiras, S/N, Loteamento Parque das Três Fronteiras. Quando: terça a domingo, das 14h às 21h. Ingresso: R$ 49. Crianças menores de 6 anos não pagam.

ITAIPU

Uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo tem programação turística variada. Algumas opções são apenas para maiores de 14 anos, mas os passeios mais populares, como Itaipu Panorâmica, em que os visitantes percorrem o espaço em ônibus sem janelas e fazem paradas em mirantes para observar o vertedouro e a barragem, são para todas as idades. Crianças também são bem-vindas no refúgio biológico, que conta com zoológico e trilha em mata de reflorestamento.

Itaipu Binacional abriu as comportas no dia 1.º de novembro para o escoamento do excedente de água no reservatório da usina, resultante das chuvas dos últimos dias na bacia do Rio Paraná - Sara Cheida/Itaipu Binacional

Onde: Av. Tancredo Neves, 6702, Jardim Itaipu. Para consultar a agenda completa, com horários, classificação etária e valor de cada passeio, acesse o site do local.

RODA GIGANTE

A volta de aproximadamente 20 minutos na Yup Star (mesma empresa da roda do Rio de Janeiro) de 88 metros de altura permite avistar trechos de mata atlântica, rios e boa parte da cidade de Foz do Iguaçu.

Onde: r. Quixada, 127, próximo ao Marco das Três Fronteiras. Quando: de seg. a qui., das 12h às 20h e de sex.a dom., das 11h30 às 20h30. Ingresso: R$ 59 (site). Crianças a partir de 4 anos: R$ 39.

DREAM PARK SHOW

O complexo presente em outras cidades do país conta com seis atrações em Foz: vale dos dinossauros, bar de gelo, museu com miniaturas dos principais pontos turísticos do mundo, museu de cera, restaurante com temática roqueira-motoqueira e parque com animais.

Crianças que gostam de dinossauros aproveitam o percurso com réplicas bem-feitas dos répteis, mas não é um passeio barato, principalmente porque paga-se a parte para andar de carrinho lá dentro, fazer arvorismo e tirar fotos em determinados cenários. A questão se repete nas outras casas da rede: é proibido usar o celular ou câmeras próprias em alguns ambientes, e funcionários abordam os turistas, inclusive as crianças, para tirarem fotos. Um combo de três imagens pode ultrapassar R$ 100.

Onde: av. das Cataratas, 8.100, Vila Yolanda. Quando: consulte os horários de cada local aqui. Ingresso: R$ 250 todas as atrações ou R$ 99 cada (R$ 49 meia entrada).

WONDER PARK SHOW

Pertinho do parque nacional, o Movie Cars conta com mais de 50 carros que permeiam o imaginário da cultura pop. Da réplica da brasília amarela dos Mamonas Assassinas ao carro de Fórmula 1 de Ayrton Senna, passando por modelos usadas em filmes e programas de TV.

Além do setor automotivo, o local apresenta o Show das Águas, com fontes de até 12 metros de altura, acompanhadas de luzes e projeções em 3D. Na época do Natal, haverá programação temática.

Onde: rodovia das Cataratas, 11547 (BR 469, km 20), Parque Nacional do Iguaçu. Quando: Movie Cars, das 9h às 22h. Show das Águas, a partir das 20h. O parque fecha às terças. Ingresso: R$ 80 inteira cada atração ou R$ 100 o combo (R$ 40 meia entrada).

PROGRAME-SE

Quando é a melhor época para ir à Foz do Iguaçu?

Quando você puder. Foz é destino para o ano todo e as temperaturas costumam respeitar as estações. Em janeiro, fevereiro e março faz bastante calor e chove. Nos meses de inverno, os dias são mais frios e secos.

Quantos dias ficar?

Para visitar as principais atrações com calma, 4 dias são suficientes.

Como chegar à Foz do Iguaçu?

A cidade abriga o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu - Cataratas (IGU), que fica a 13 quilômetros do centro e recebe voos diretos de São Paulo e Curitiba, entre outras cidades brasileiras. Partem ônibus para a cidade de diversas capitais e municípios do país. De carro, o principal acesso é a BR-277.

Alugar carro é uma boa?

Depende. Pode ser cômodo alugar um veículo para dar mais flexibilidade ao passeio em Foz, mas, caso os países vizinhos façam parte do roteiro, é preciso expedir a carta verde, um certificado para quem transita de carro pelas fronteiras do Mercosul, além de checar se a locadora permite atravessar as fronteiras. Se estiver com carro próprio, também é necessário portar o documento.

Transfers são vantajosos para ir à Argentina. Em feriados prolongados, por exemplo, a fila de carros para entrar e sair do país leva até três horas. Entretanto, automóveis de agências turísticas praticamente não enfrentam perrengue na aduana, e a travessia leva poucos minutos.

Vale a pena ir para Foz no fim do ano?

Sim, faz calor e a região concentra vários resorts, hotéis e atrações com programação dedicada às festas de Natal e Réveillon.

A jornalista viajou a convite do Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort