Folha lança série sobre 100 hotéis incríveis do Brasil, nas cinco regiões do país

São Paulo

Na hora de planejar uma viagem, o momento de escolha da hospedagem não pode ser negligenciado. A estadia, afinal, é um dos principais fatores para tornar a experiência turística memorável —para o bem ou para o mal. Localização, limpeza, conforto e atendimento são critérios que devem pesar em qualquer decisão.

Mas há aqueles estabelecimentos que transcendem essa relação custo-benefício e se tornam, eles próprios, o carro-chefe do itinerário.

Com base nisso, a Folha lança, a partir desta quarta (13), a série "100 Hotéis Incríveis do Brasil", destinada a descortinar cem endereços imperdíveis espalhados nas cinco regiões do Brasil.

Falamos de hotéis, estrelados ou não, que valem por todo o esforço de viajar. Seja porque oferecem vista para cenários deslumbrantes, porque prometem entreter crianças enquanto os pais descansam ou, ainda, porque permitem ao hóspede se integrar de forma mais autêntica com o local em que estão situados.

Piscina do hotel Copacabana Palace, na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli/Folhapress

Haverá opções de hospedagens urbanas, no meio do mato ou com o pé na areia. A curadoria se pauta pela variedade de estilos, e a cada semana será explorado um tema, como hotéis para casais, hotéis históricos etc. A estreia aborda estabelecimentos para ir com a família, especialmente crianças pequenas.

O especial também trará informações sobre média de preço e localização dos endereços destacados.

Embora não haja dados oficiais sobre o total de empreendimentos do tipo no país, estima-se que eles superem a casa dos 10 mil, segundo o relatório Hotelaria em Números, produzido pela empresa de consultoria imobiliária JLL.

É um mercado que está em alta. Após a estiagem provocada pelos anos de pandemia, o setor hoteleiro nacional vive euforia e espera investir um total de R$ 5,7 bilhões em novos empreendimentos no país até 2027, segundo o último Panorama da Hotelaria Brasileira, publicado pela HotelInvest, empresa especializada.

Não à toa, redes internacionais correm para inaugurar as suas primeiras unidades no país, como é o caso da luxuosa Faena, que vai abrir um espaço na região da Faria Lima, em São Paulo, enquanto outras cadeias nacionais de prestígio contra-atacam, como é o caso do Fasano, que neste ano ganhou uma unidade no bairro paulistano do Itaim Bibi.