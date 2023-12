Rodoviária do Tietê ganha sala VIP com cafézinho, snacks e Coca-Cola grátis

São Paulo

O Terminal Rodoviário do Tietê, o maior do país, ganha nesta sexta-feira (22) uma nova sala VIP. Com 160 m² e capacidade para receber até 50 pessoas por vez, o espaço se parece mais com os lounges dos aeroportos do que com as salas VIP que já existem no terminal —inclusive oferecendo snacks e bebidas à vontade e sem custo adicional. O acesso é exclusivo aos clientes que compraram suas passagens pelo site Quero Passagem, o segundo maior do país na venda de bilhetes rodoviários.

O novo espaço fica no fundo do mezanino da rodoviária, em frente aos caixas eletrônicos e próximo aos guichês das empresas de ônibus, onde antes a Caixa Econômica Federal realizava os sorteios da Mega-Sena. Reformado pelo escritório de arquitetura Superlimão, ele agora oferece dezenas de poltronas e sofás equipados com tomadas individuais, ar condicionado, sala de reunião, banheiros e funciona como um ponto de atendimento para os clientes da Quero Passagem.

Quando a Folha visitou o espaço, momento antes da inauguração, as opções de alimentação incluíam água, sucos e refrigerantes (como Coca-Cola e Guaraná Antártica), diferentes versões de cafés expressos da marca Três Corações, castanhas, amendoins, chips de batata-doce e mandioca e biscoitinhos amanteigados. Oferecidos em pacotinhos com porções individuais, os snacks se parecem muito com aqueles que as companhias aéreas oferecem gratuitamente no seu serviço de bordo.

"O Brasil é o segundo maior mercado de viagens da América Latina, e o transporte rodoviário é o único que alcança todos os municípios. Mas diferente do setor aéreo, que conseguiu construir todo um aspecto aspiracional em torno do viajar, o rodoviário não fez isso. É o que queremos com esse espaço", diz Edson Lopes, diretor de marketing da Quero Passagem. "Queremos sinalizar para os passageiros e para o mercado que as viagens de ônibus podem ser mais confortáveis e agradáveis."

Lopes conta que a ideia de inaugurar um lounge no Tietê surgiu há mais de um ano, mas demorou a sair do papel pela falta de espaços adequados e disponíveis no terminal, revitalizado pela última vez na década de 1990. Quando a Caixa deixou o local, a marca logo se mexeu para instalar sua "flagship" por lá. O investimento para inaugurar o espaço chegou a R$ 2 milhões, além de outros R$ 100 mil mensais para a operação. As obras duraram cerca de três meses.

A marca também se prepara para lidar com um fenômeno que já acontece nos aeroportos: a superlotação das salas VIP. A solução, segundo o executivo, não deve passar pela restrição de acesso a determinados grupos de clientes, como acontece nos terminais aéreos.

Edson Lopes, diretor de marketing da Quero Passagem, marketplace de passagens rodoviárias que inaugura nesta sexta (22) um lounge no terminal rodoviário do Tietê - Gabriel Cabral/Folhapress

"Conforme a aceitação do público, a ideia é ampliar a sala para conseguir receber mais gente e oferecer os serviços da sala também em outros formatos, em outros terminais", afirma o executivo. "Mas certamente não iremos criar filtros para restringir o acesso. Queremos proporcionar uma boa experiência de viagem para o maior número possível de pessoas."

A partir de janeiro, o lounge da Quero Passagem também contará com um espaço dedicado às crianças, com brinquedos e atividades —incluindo uma revistinha inspirada no "Almanaque da Turma da Mônica" que poderá ser levada para a viagem pelos pequenos.