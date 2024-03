Veja como tirar o visto americano, sem perder tempo e sem gastos extras

São Paulo

Antes de se divertir nos parques temáticos de Orlando, tirar fotos na Times Square ou curtir o verão californiano, todo brasileiro precisa tirar o visto americano —um processo que, apesar de bastante organizado, não deixa de ser burocrático e cheio de detalhes que geram dúvida em muita gente.

Por isso, veja um guia com dicas valiosas para o leitor conseguir o documento evitando viagens perdidas e gastos desnecessários.

Solicitantes de visto em fila no Casv, na Vila Mariana; entrada no prédio só é permitida 15 minutos antes do horário agendado



Preencha o DS-160

O primeiro passo para tirar qualquer tipo de visto é preencher o formulário DS-160, no site do Departamento de Estado americano. A não ser que você esteja pleiteando uma residência permanente nos EUA, escolha a opção de "não imigrante".

O formulário aparece em inglês, mas no topo da página há um menu chamado "select tooltip language" no qual é possível escolher o idioma português. O site não será traduzido, mas com essa opção é possível passar o mouse sobre qualquer frase da página e visualizar sua tradução.

O preenchimento leva, no mínimo, uma hora e meia, e cada solicitante deve preencher o seu, gerando, ao

final, a sua própria "application ID" —crianças e idosos, claro, podem contar com a ajuda da família no preenchimento.

Esteja preparado para fornecer, além de dados pessoais, seus planos de viagem (quando pretende viajar, onde vai ficar, quantia de dinheiro que levará, se vai viajar com outras pessoas e quem são elas, etc), o contato de quem vai te receber nos Estados Unidos (caso haja) e informações sobre sua formação e seu trabalho.

Já na primeira página do formulário, o sistema gera uma "application ID" e pedirá que você escolha uma pergunta de segurança e sua resposta.

Anote o número da sua inscrição e guarde essa resposta —caso queira parar o preenchimento para retomá-lo depois, você precisará dessas informações. Antes de avançar para as páginas seguintes, não se esqueça de salvar as informações já preenchidas clicando em "save" no fim da página.

Ao final do preenchimento, é possível revisar todas as informações antes de, enfim, enviar o formulário. Faça isso com atenção, pois essa é a última chance de corrigir eventuais erros. Após o envio, salve e imprima a página de confirmação, pois a apresentação dela é obrigatória nas etapas seguintes.

Página de confirmação de preenchimento do formulário DS-160, cuja impressão é obrigatória para atendimento no Casv (Centro de Atendimento do Solicitante de Visto) - Reprodução

Pague a taxa e faça os agendamentos

Nesta etapa, você deve acessar um segundo site, o Visa Appointment Service. Nele você vai pagar a taxa de solicitação do visto (US$ 185 dólares, cerca de R$ 920) e fazer dois agendamentos: um para tirar foto e coletar suas digitais, no Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, o Casv, e outro para a entrevista, que acontece no consulado americano.

Esse segundo site já é todo em português e mostra, primeiro, uma página vermelha que te dá a sensação de que algo está errado. Não está. Eles estão apenas destacando as "letras pequenas" que geralmente niguém lê. Dê um scroll e terá acesso ao site em si. Clique em "inicie sua solicitação", faça um um novo cadastro e, em seguida, o pagamento da taxa no cartão de crédito ou boleto bancário.

Caso a sua solicitação de visto inclua outras pessoas além de você (marido ou esposa, filhos, parentes em geral), todos podem fazer a entrevista juntos. Para isso, basta que uma pessoa do grupo se cadastre no Visa Appointment Service e, então, adicione as outras no mesmo cadastro através da opção "adicionar solicitante".

Também é preciso escolher como você quer receber o seu passaporte de volta, caso ele seja aprovado: pessoal e gratuitamente numa segunda visita ao Casv ou pelo serviço de entrega premium, pelo correio, por uma taxa extra de R$ 64. É possível contratar o serviço até 24h antes da sua entrevista no consulado.

No agendamento, você deve primeiro selecionar a data da visita ao Casv para depois agendar a entrevista no consulado. Como esses campos aparecem na ordem inversa, pode parecer confuso. Ao final do processo, salve e imprima a página de confirmação do agendamento —diferente do DS-160, ela tem dois códigos de barras.

Caso tenha pressa, é possível solicitar uma entrevista emergencial. Para isso, agende sua entrevista para a primeira data disponível e, sem seguida, selecione a opção "solicitar emergência".

Atualmente, o tempo de espera para conseguir uma entrevista para o visto de turismo varia entre 15 dias, em Recife, e 212 dias, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, são 168 dias. Verifique os tempos de espera atualizados aqui.

Quem já tem um visto válido ou vencido há menos de quatro anos pode ser dispensado da entrevista no consulado —o que também pode acontecer com menores de 14 e maiores de 79 anos. Caso seja elegível à dispensa, você ficará sabendo nesta etapa, no próprio site. Nesse caso, o tempo de espera para conseguir um agendamento é de poucos dias.

Compareça à coleta de impressões digitais e foto

Em São Paulo, o Casv fica na Vila Mariana e só recebe solicitantes a partir de 15 minutos antes do horário agendado. Quem chega mais cedo precisa esperar fora do prédio, onde não há nenhuma proteção contra o sol, a chuva ou temperaturas extremas.

Para entrar, é preciso desligar o celular e mostrá-lo assim para a segurança, que também inspeciona bolsas e mochilas. Não é permitido entrar com guarda-chuva, por exemplo.

Lá dentro, enfrenta-se uma fila de cerca de uma hora e, para ser atendido, é necessário apenas o passaporte (atual e antigos, se houver) e a página de confirmação do DS-160 impressa. Quem esquecer de imprimir com antecedência pode fazê-lo em uma kombi-gráfica que fica do outro lado da rua. O preço, no entanto, é salgado: R$20 por página.

Kombi-gráfica que funciona em frente ao Casv (Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto), na Vila Mariana; cada página impressa custa R$ 20 - Gabriel Cabral/Folhapress

Os estacionamentos, que custam R$ 40, também têm suas impressoras, mas o valor do serviço é o mesmo. E nem adianta pechinchar, já que placas com frases como "a passagem e o visto também são só um papel" e "não vendemos papéis, apenas a solução dos seus problemas" dão o tom do tipo de atendimento.

Compareça à entrevista

No consulado, que fica em Santo Amaro, também é preciso se planejar para não gastar à toa. Por lá, o acesso ao prédio também só é liberado 15 minutos antes do horário agendado —e as restrições são mais rígidas. Não é permitido entrar com bagagens (apenas pequenas bolsas e pastas) nem mesmo com aparelhos eletrônicos, incluindo celulares, notebooks e relógios inteligentes. O consulado não oferece armários.

Placa com instruções para acesso ao Consulado Geral dos Estados Unidos, em Santo Amaro: não é permitido entrar com aparelhos eletrônicos, incluindo celulares, computadores e até relógios inteligentes - Gabriel Cabral/Folhapress

Quem vai de carro pode guardar tudo dentro dele (o estacionamento também custa R$ 40), e quem vai de transporte público pode utilizar armários oferecidos pelos comércios da rua —que, frisa a embaixada, "não são sancionadas ou afiliadas ao governo dos EUA, que não se responsabiliza por aparelhos

deixados sob seus cuidados".

O preço dos armários varia conforme o tamanho, podendo ir de R$ 5 a R$ 40. Aqui, a dica é o restaurante Feijão de Corda, que além de uma ótima comida nordestina, oferece armários de todos os tamanhos pelo preço único de R$ 5.

Para ser atendido no consulado é necessário levar os passaportes e a página de confirmação do agendamento (aquela com dois códigos de barras), além de todos os documentos que possam ajudar na aprovação do visto, como comprovantes de vínculos no Brasil (residência, trabalho, estudos, etc).

Entre espera e atendimento a visita pode levar mais de duas horas. São várias filas, cheias de postos de segurança e de checagem de documentos. A entrevista em si leva poucos minutos e inclui perguntas sobre a ocupação no Brasil e planos de viagem. Ao final, o funcionário diz se o visto foi aprovado ou não. Em caso positivo, o passaporte fica retido. Quem não contratou a entrega pelo correio deve agendar uma nova visita ao Casv para a devolução do passaporte.