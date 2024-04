Vaca atolada da chef Júlia Tricate entra para o cardápio dos voos da Latam

São Paulo

A partir desta segunda (1), a companhia aérea Latam adiciona uma nova opção de refeição ao cardápio de bordo: a Vaca Atolada de Primeira da chef Júlia Tricate, que será servido nas classes executiva (premium business) e econômica dos voos internacionais de longa duração (sete horas ou mais).

Servido com purê de mandioca, farofa de biju, couve refogada e vinagrete de feijão-fradinho, o prato foi o escolhido para representar a região sudeste dentro do programa Sabor à Brasileira, que serve, nos ares, pratos de chefs mulheres de todas as regiões do país.

Vaca atolada com purê de mandioca, farofa de biju, couve refogada e vinagrete de feijão-fradinho, da chef Júlia Tricate, servido na classe executiva dos voos internacionais de longa distância da Latam - Divulgação

Já passaram pelo menu o Baião de Dois ao Mar, da chef baiana Nara Amaral, que inaugurou a série; a Galinhada das Deusas, da chef Manuelle Ferraz; o Amazônia Encantada, da chef Débora Shornik; o Pintado Pantaneiro da chef Ariani Malouf e o Porco Catarina, da chef Janete Borges. O projeto reforça a onda de companhias aéreas recrutando chefs para melhorar a imagem de comida de avião.

Vencedora do The Taste Brasil em 2017, Tricate atualmente toca três casas em São Paulo: o De Segunda Restaurante, no Itaim Bibi, e o De Primeira Botequim e De Primeira Quintal, na Vila Madalena. Seu sócio nas três empreitadas é o também chef Gabriel Coelho, seu marido e vencedor da primeira temporada do reality Mestre do Sabor.

Segundo a companhia aérea, todos os pratos são harmonizados com uma carta de vinhos assinada por Héctor Vergara, único Master Sommelier da América Latina, que analisou mais de 500 opções até chegar a uma lista que realçasse os sabores da América do Sul.

Chef paulistana Júlia Tricate prepara couve refogada que acompanha sua vaca atolada, servida nos voos da Latam dentro do programa Sabor à Brasileira, que serve, nos ares, pratos de chefs mulheres de todas as regiões do Brasil - Divulgação

"O serviço de bordo é um dos pontos de contato em que conseguimos ter uma troca mais próxima ao cliente e demonstrar sua importância ao servir uma boa refeição", diz Paulo Miranda, vice-presidente de Clientes do LATAM Airlines Group. "Aproveitamos esse momento para levar o nome de mulheres brasileiras para o mundo por meio de pratos elaborados e que representam em alto nível a riqueza da culinária brasileira."