Grupo mergulha com tubarões no arquipélago de Alcatrazes (SP); veja vídeo

São Paulo

Um grupo de Ilhabela avistou um cardume de mais de 40 tubarões-martelo no arquipélago de Alcatrazes, uma unidade de conservação marinha a 40 km da costa no litoral norte de São Paulo, no último domingo (17).

O arquipélago de Alcatrazes, no litoral norte do estado de São Paulo, destino para mergulho turístico - Jardiel Carvalho/Folhapress

Os visitantes do local, 15 amigos entre velejadores, surfistas e mergulhadores, estavam acompanhados por pesquisadores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que compartilharam a cena nas redes sociais do instituto.

De acordo com o órgão, o avistamento do cardume é um bom sinal. "O aparecimento de cardumes de espécies de tubarões é um importante indicativo de eficiência na proteção dos ambientes marinhos de Alcatrazes, uma vez que estes animais ocupam a posição de topo da cadeia alimentar e sua ocorrência se dá em locais onde o ambiente está em equilíbrio", diz o exto que acompanha o vídeo.

Com 67.364 hectares, o arquipélago de Alcatrazes é a maior unidade de conservação marinha de proteção integral das regiões Sul e Sudeste país e a segunda maior do Brasil. Já foram catalogadas mais de 1.300 mil espécies de flora e fauna na região, e ao menos 259 espécies de peixes estão protegidas.

Turistas podem visitar o Refúgio de Vida Silvestre do Arquipélago dos Alcatrazes através de empresas autorizadas —listadas no site do ICMBio— para praticar mergulho de flutuação ou para passeios dedicados ao avistamento de pássaros.

O acesso às ilhas que compõem o arquipélago é vetado, assim como qualquer modalidade de pesca e a presença de embarcações de recreio dentro do arquipélago.