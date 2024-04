Vai viajar sozinha? Veja dicas de segurança para mulheres

São Paulo

"Mas você vai sozinha?" Essa é uma das principais perguntas que recebo quando falo que vou para algum destino sem ninguém.

Mesmo sendo cada vez mais comum haver mulheres explorando o mundo de forma solo, há, ainda, algumas pessoas que recebem com certa estranheza e até preocupação a notícia.

Priscila Carvalho em viagem solo por Roma - Priscila Carvalho/Arquivo Pessoal

Entendo que seja natural, afinal, ser uma mulher viajante é bem diferente de um homem viajante. E, mesmo tendo algumas inseguranças, aprendi ao longo desses anos que é possível, sim, pegar a estrada tendo a própria companhia.

Não há muitos segredos. Mas é preciso haver alguns cuidados que, muitas vezes, passam despercebidos, principalmente se você vai fazer sua primeira viagem desacompanhada.

A seguir, veja um manual com dicas práticas de como começar a viajar com segurança e sem medo.

Comece por lugares perto

Mesmo que o sonho seja visitar aquele destino internacional, o ideal é experimentar locais próximos de onde você mora. Isso inclui, até mesmo, fazer atividades sozinhas como ir ao restaurante preferido, cinema e até ao parque.

Depois, mais acostumada, o ideal é realizar viagens mais curtas, que exigem menos dias e um roteiro um pouco mais flexível. Se mora no interior, experimente ir para a capital, ou alguma cidade de praia. Dessa forma, será mais fácil perder o medo, caso tenha algum tipo de dúvida ou insegurança.

Depois, comece a fazer viagens pelo Brasil ou para países que tenham a língua de fácil entendimento, caso não fale inglês ou outro idioma.

Mulher tira foto de montanhas com o celular - Nadezhda /Adobe Stock

Não abra sua vida para estranhos

É muito comum conhecer pessoas de várias partes do Brasil e do mundo, principalmente quando se está sozinha. Mas não se abra de primeira e, em casos de desconfiança, minta se possível.

"Cuidado para você não sair de cara, dando muitas informações sobre a sua própria vida. Falando se você mora sozinha, onde você trabalha, sobre o seu salário, etc. Para você ir com um pouco mais de cautela, até você sentir confiança na pessoa", afirma Juliana Infante, criadora de conteúdos sobre independência e segurança para mulheres.

Isso inclui, principalmente, ambientes como rodoviárias, aeroportos e estações de trem. Vale ressaltar que, mesmo estando desacompanhada, não é bom falar que se está viajando de forma solo. Diga que está com o companheiro(a), com uma amiga, pai ou família.

Fique atenta aos documentos e ao dinheiro

O recomendado é nunca andar com o passaporte ao sair para passeios e pontos turísticos. O mais seguro é deixá-lo no cofre da hospedagem e fazer o trajeto de forma mais leve. Em último caso, ande com ele em uma doleira, para dificultar o acesso de batedores de carteira, que são muito comuns, principalmente em destinos mais turísticos como Paris, Nova York, Veneza e outros.

Em relação ao dinheiro, tente levar um pouco em cartão e, em casos especiais, tenha um pouco em espécie. Também use a doleira para guardar um valor alto, caso precise. Vale lembrar que é preciso ter atenção onde deixá-la.

A psicóloga Emilia Miranda Senapesch, de 30 anos, conta que já foi furtada em um trecho de ônibus, quando ia de Buenos Aires para Santiago. Com um descuido rápido, ela acabou deixando a doleira longe do seu alcance e, ao se dar conta, alguém havia levado o acessório com todo o dinheiro.

"Costumo colocar uma doleira na cintura, mas nesta ocasião, ela estava me apertando, resolvi tirar do corpo e coloquei na mochila embaixo do assento enquanto dormia. Só fui me dar conta do furto quando cheguei ao hostel em Santiago", relembra.

Por causa do imprevisto, ela não conseguiu seguir viagem para o Peru e precisou encerrar o percurso mais cedo. "Evitem tirar a doleira do corpo", diz.

Mulher com mapa - Folhapress

Prefira chegar de dia

Outra dica é chegar nos destinos durante a luz do dia. Mesmo nos países com baixos índices de violência, andar tarde da noite ou de madrugada, não é aconselhado.

Além disso, sempre procure saber se está acontecendo algum show ou evento grande no local, até para não pagar mais caro ou acabar sem uma vaga na hospedagem.

Por fim, tente reservar pelo menos uma noite na acomodação daquele destino e não deixe para buscar no dia, pois o local pode estar lotado.

Tenha contatos de emergência anotados

Nunca se esqueça de ter contatos de pessoas ou familiares próximos. Anote também em um papel, caso perca ou tenha o celular furtado.

Compartilhe o nome da hospedagem com alguém de sua confiança. Além disso, use um código de segurança, como se fosse uma palavra-chave, que só você e uma pessoa saibam. Se estiver em situação de perigo, use esse código.

Deixe anotado também telefones de bombeiros, polícias e até de serviços de táxis ou transfers particulares.

Por último, sempre tenha em mãos o contato do consulado ou embaixada brasileiras. Esses órgãos podem ajudá-la em caso de perda de passaporte e até em assuntos mais críticos.

Mulher usa celular no transporte público - Astarot /Adobe Stock

Saiba escolher os assentos nos transportes

Durante o trajeto, é muito importante estar atenta aos meios de transporte que irá usar. Por isso, seja no aeroporto ou rodoviária, ter mais cuidado é essencial.

No caso do aeroporto, principalmente os de maior circulação, não segure a mala para ninguém, caso esteja sozinha. Fale que não e evite esse tipo de "ajuda". Também tenha cuidado ao conversar com desconhecidos em determinados espaços.

Já se a locomoção for por terra, tenha em mente que a segurança começa já na compra da passagem. No caso dos ônibus, evite as poltronas que ficam no fundo do veículo.

"Eu viajo bastante em distâncias maiores. De ônibus, começo a prestar mais atenção sobre quem senta do meu lado. Então, quando é possível, eu procuro sentar em lugares mais à frente. Quando existe poltrona individual, eu tento também. Nem sempre é possível", diz a analista de políticas públicas, Nathalia Laquini, que já viajou sozinha por Jericoacoara, Salvador, Lençóis Maranhenses, Rio de Janeiro e outras cidades do Brasil.

Ela conta ainda que, uma vez, passou por uma situação desconfortável. Durante uma viagem de ônibus, sentou um pouco mais no fundo e um homem dividiu o assento com ela. Dormindo, ele sempre caia em cima de Nathalia e foi uma situação constrangedora.

"Eu não sei se foi sem querer, se foi de propósito, nunca vou saber. Mas, desde então, eu fico muito mais atenta. Acho que tem alguns lugares no ônibus que são mais escuros. Principalmente esses últimos. Então, estando mais para o meio, eu me sinto um pouco mais segura de alguma forma", diz.

Maneire na bebida alcoólica

Embora estar alcoolizada não seja abertura para nenhuma pessoa fazer algo com o corpo da mulher, beber muito, a ponto de ficar inconsciente e vulnerável, não é o recomendado. Ainda mais estando sozinha.

Mulheres segurando copos de cerveja e curtindo o verão ao ar livre - Astrosystem/Adobe Stock

O melhor, caso esteja desacompanhada, é estar sempre atenta, para evitar que alguém adultere o seu drinque ou aja de má fé naquele ambiente descontraído.

Caso queira fazer amigos e ainda beber, opte pelos pub crawls, que funcionam como uma visita a cada bar da cidade, com um grupo grande. Geralmente, esses tours são organizados por hostels e, em tese, são mais seguros.

O que levar na bolsa e na mala

Além das dicas práticas de segurança, é ideal que a mulher tenha em mente alguns itens indispensáveis na hora de uma viagem solo. São eles: